Sergio Ramos al Psg/ Calciomercato: contratto di 15 milioni, firma in arrivo

Sergio Ramos al Psg sembra essere ormai cosa fatta: il veterano difensore spagnolo, che ha lasciato il Real Madrid dopo una lunga e gloriosa militanza di ben sedici anni, dovrebbe dunque firmare per il Paris Saint Germain, che prosegue così (alla faccia della crisi) la sua faraonica campagna acquisti che oltre a Sergio Ramos comprende anche Gigio Donnarumma, che ha già sostenuto le visite mediche, e l’olandese Georgino Wijnaldum, che è già stato ufficializzato. Il Psg sta insomma facendo tutto per bene con l’obiettivo di essere la favorita per la vittoria della prossima Champions League, trofeo che continua a sfuggire ai francesi. L’aggiunta di Sergio Ramos, anche in termini di esperienza e consuetudine ai successi internazionali, potrebbe fare la differenza. Secondo Cadena Cope, emittente sempre molto informata su Madrid, l’ormai ex capitano del Real, che qualche giorno fa ha detto addio in lacrime in conferenza stampa, avrebbe infatti già comunicato ai suoi ex compagni la scelta di andare a Parigi e Leonardo avrebbe accettato tutte le richieste dell’andaluso.

SERGIO RAMOS AL PSG: CONTRATTO TRIENNALE DA 15 MILIONI L’ANNO

Si parla, per Sergio Ramos al Psg, di un contratto della durata di tre anni a 15 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra pazzesca che naturalmente ha convinto Sergio Ramis ad accettare la proposta del Paris Saint Germain. Si spengono così le voci circolate negli ultimi giorni che avrebbero voluto Sergio Ramos accostato anche a club italiani: dalla presunta chiacchierata con il suo idolo Paolo Maldini per vestire la maglia del Milan, fino al suo ex allenatore José Mourinho che avrebbe voluto portarlo alla Roma. Visto l’ingaggio e le ambizioni del difensore, però, gli unici due club che concretamente si sono mossi per l’ex capitano del Real Madrid sono stati il Manchester City – a sua volta a caccia della prima Champions League della sua storia – e il Psg: lo spagnolo ha scelto Parigi. Il Psg punta anche un’altra colonna della difesa del Real Madrid, cioè Raphael Varane, che non rinnoverà col Real il suo contratto in scadenza nel 2022, e piace molto al club francese.

