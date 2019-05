Sergio Ramos alla Juventus?/ Calciomercato: Cristiano Ronaldo l’ha chiesto ad Agnelli

Sergio Ramos alla Juventus, questa è l’ultima voce di calciomercato della giornata. Secondo quanto riportato da AS pare che i bianconeri abbiano messo nel mirino il centrale del Real Madrid su diretto suggerimento di Cristiano Ronaldo ad Andrea Agnelli. El Chiringuito negli scorsi giorni aveva evidenziato come il difensore di 33 anni stia capendo se chiudere la sua carriera in blancos oppure se provare una nuova avventura in un altro campionato. I rapporti tra il calciatore e Florentino Perez non sono idilliaci, soprattutto dopo il brutto ko in Champions League dei galaticos contro la Ajax che poi avrebbe eliminato proprio la squadra allora di Massimiliano Allegri. Il nome è di quelli che fanno gola e potrebbe portare a Torino tutta la sua esperienza e la sua voglia di vincere.

Sergio Ramos alla Juventus? Calciomercato: il dubbio è l’età

Il dubbio per il passaggio di Sergio Ramos alla Juventus rimane l’età. Il difensore classe 1986 ha compiuto 33 anni lo scorso 30 marzo e va dunque per i 34. Con in rosa già Giorgio Chiellini, prossimo al ritiro, e Leonardo Bonucci, che ha comunque superato i 30, non sembra il caso di andare a rinforzare il reparto difensivo, orfano del ritirato Andrea Barzagli, con lo spagnolo. Dall’altro lato c’è sicuramente il fascino di andare a prendere quello che in moltissimi considerano il difensore più forte del mondo. Probabilmente molto dipenderà dalla volontà del nuovo tecnico bianconero che potrà mettere bocca confrontandosi con Cristiano Ronaldo che vuole il suo ex compagno in squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA