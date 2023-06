Sergio Ramos, ufficiale l’addio al PSG/ Calciomercato: “Affronterò nuove sfide” (3 giugno)

Sergio Ramos, centrale di difesa del Paris Saint Germain nonché ex storico difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, ha detto addio al PSG. Nelle scorse ore il calciatore iberico ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram inequivocabile attraverso cui lo stesso ha appunto salutato i parigini dopo solo due anni. L’avventura di Sergio Ramos al Paris Saint Germain si concluderà quindi ufficialmente questa sera per la sfida fra il PSG e il Clermont, gara che si disputerà alle ore 21:00 presso il Parco dei Principi.

Attraverso un lungo post social, il centrale ex Merengues ha scritto: “Domani (oggi ndr) sarà un giorno speciale, domani dirò addio a un’altra tappa della mia vita, addio al PSG. Non so in quanti posti possa sentirmi a casa, ma senza dubbio il PSG, i tifosi e Parigi sono uno di questi. Grazie per due anni speciali nei quali sono stato in grado di giocare in ogni torneo e di dare tutto quello che avevo. Affronterò nuove sfide, indosserò altri colori, ma prima di tutto per l’ultima volta: Allez Paris!”. Un amore mai sbocciato quello fra il difensore classe 1986 e la società francese. Il giocatore era sbarcato all’ombra della Tour Eiffel due estati fa, restando comunque assente fra titolari e panchinari per un lungo periodo e per una motivazione non proprio precisata.

SERGIO RAMOS, IL BILANCIO IN CHIARO/SCURO CON IL PSG

Nel frattempo Sergio Ramos ha perso anche la nazionale spagnola, rivolgendo anche un personale sfogo nei confronti della federazione.

Il bilancio al PSG è in chiaro scuro, visto che se da una parte i parigini hanno ottenuto due Ligue 1 e una Supercoppa nazionale, sono mancati ancora una volta i grandi trofei europei, nonostante la compagine parigina vanti una rosa di cui ben poche squadre al mondo possono disporre. Da segnalare come l’addio di Sergio Ramos al PSG sia il secondo già ufficializzato per la stagione ventura dopo quello di Lionel Messi, che dovrebbe fare ritorno a Barcellona.

