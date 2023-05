Sergio Rico, il post struggente della moglie Alba Silva dopo l’incidente/ “Non lasciarmi sola…”

Sergio Rico in coma dopo l’incidente: mondo dello sport e non solo in apprensione

Il mondo dello sport, il Paris Saint Germain e chiaramente gli affetti più cari sono tutti in forte apprensione per le condizioni di Sergio Rico, secondo portiere della squadra campione di Francia. L’estremo difensore nella giornata di domenica è stato vittima di un terribile incidente durante la festa popolare più importante di Spagna: La Romeria del Rocio. Come spiega il Corriere della Sera, Sergio Rico era in sella ad un cavallo quando è stato letteralmente travolto da un carro. A quel punto, il destriero lo ha colpito in maniera violenta richiedendo immediatamente la corsa in ospedale e successivamente il coma indotto.

Inizialmente le condizioni di Sergio Rico – seppur già considerate gravi – lasciavano ampio spazio alle speranze di amici e familiari. Un dettaglio emerso nelle ultime ore – come riporta il Corriere della Sera – sembra però aver incrementato lo sconforto degli affetti. Nello specifico, sua moglie Alba Silva ha rotto il silenzio dovuto alla disperazione attraverso i social; il suo messaggio trasuda dolore e paura, segno di come le condizioni di suo marito Sergio Rico siano realmente gravissime.

Alba Silva, moglie di Sergio Rico: “Non posso e non so come vivere senza di te!”

“Non lasciarmi sola amore mio perchè ti giuro che non posso, non so come vivere senza di te“. Inizia così il messaggio struggente di Alba Silva – moglie di Sergio Rico – pubblicato sui social. La giovane poi prosegue: “Ti sto aspettando vita mia, ti amo tanto!”. L’intera Spagna si è unita al dolore della donna e tutto il mondo dello sport prega per l’estremo difensore del Paris Saint Germain affinché le sue condizioni possano migliorare il prima possibile.

Il post di Alba Silva – moglie di Sergio Rico – ha attirato tantissimi commenti di conforto non solo dai fan ma anche da personaggi influenti. In primis, ha voluto esprimere la sua vicinanza Carlos Alcaraz; tennista numero uno al mondo e connazionale del portiere. “Tanta forza, andrà tutto bene”, queste le parole dello sportivo – come riporta il Corriere della Sera – che si unisce alla speranza di tantissime altre persone. Non resta che sperare che questa triste storia possa finire nel migliore dei modi, con l’auspicio che Sergio Rico possa quanto prima riabbracciare sua moglie e le persone a lui più care, oltre a toccare nuovamente il rettangolo di gioco.











