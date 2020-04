Sergio Rossi, morto “re” scarpe italiane/ Sconfitto dal coronavirus: “Addio maestro”

È morto Sergio Rossi, il re delle scarpe a San Mauro Pascoli. L’imprenditore è una delle vittime del coronavirus. Non ce l’ha fatta a superare l’infezione da Covid-19, malattia a cui era risultato positivo. Il re delle calzature è morto nella serata di ieri, giovedì 2 aprile all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato da giorni. Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la sua scomparsa. Il sindaco di San Mauro, Luciana Garbuglia, sul decano del calzaturiero ha spiegato che si tratta di «una grande perdita per la nostra comunità», ma ha anche evidenziato la sua eredità: «Ci lascia dei valori importanti, un imprenditore che ha dato lavoro ai tanti sammauresi. Ha creato un brand che si è distinto in tutto il mondo, ma voglio ricordare che è stato anche per molti anni presidente del Cercal, per dare impulso all’insegnamento e alla formazione delle nuove generazioni».

SERGIO ROSSI, MORTO PER CORONAVIRUS “RE” SCARPE ITALIANE

La stessa azienda di Sergio Rossi nei primi giorni dell’emergenza coronavirus in Italia aveva deciso di dare il suo contributo. Aveva infatti donato 100mila euro all’ospedale ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. Il noto imprenditore calzaturiero, uno dei maestri del distretto di San Mauro Pascoli, aveva avviato la sua attività nel dopoguerra. Risale agli anni Sessanta la sua prima collezione che lo fece conoscere in tutto il mondo, permettendogli di diventare uno dei protagonisti del Made in Italy. La celebre rivista Vogue scrisse dell’azienda: «Divenne ben presto sinonimo di qualità italiana e design classico femminile». Sono tante le stelle del cinema che hanno indossato le sue creazioni, a partire dall’attrice Anita Ekberg nella Dolce vita. Commovente l’ultimo saluto della sua famiglia: «Con il fuoco inestinguibile della tua passione, ci hai insegnato che non ci sono limiti per chi ama ciò che fa. Addio maestro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA