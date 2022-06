Sergio Rubini e Renato De Angelis, ex di Margherita Buy/ “Sono molto sospettosa”

Il sessantesimo compleanno merita di essere celebrato a dovere, anche se per una donna può rivelarsi pesante proprio perché certifica di non essere più giovanissima. Una sensazione, però, che non si trova a vivere Margherita Buy, una che può vantare una carriera che le ha regalato non poche soddisfazioni e che l’ha resa una delle attrici più amate dai registi.

Nonostante tutto, anche per lei non sono mancati i momenti difficili, che l’hanno portata a riflettere sulla sua esistenza e lei non ha paura ad ammetterlo. “Sogno un posto in campagna dove ritirarmi, cosa che tra l’altro non potrei nemmeno fare – ha detto in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Al contrario sogno anche di essere un’esploratrice che viaggia alla ricerca di qualcosa. Io direi che mi amo ogni tanto. Ma mai alla follia, ben inteso. Diciamo che mi sopporto“. Proprio per questo avere avuto una vita sentimentale a tratti turbolenta non rappresenta per lei un peso.

Margherita Buy e il rapporto con gli ex Sergio Rubini e Renato De Angelis

Essere sola al momento è una condizione che non è così difficile da sopportare per Margherita, che ora tende a essere più selettiva con gli altri e con gli uomini in modo particolare. “Se vedo cinquantenni girare in strada mano nella mano penso che siano persone brave a gestire il loro rapporto. Ma non conosco persone così: un compromesso che metta in conto l’incomprensione per me è il massimo a cui si possa aspirare in amore. Sono molto sospettosa. Cerco di capire le ragioni per cui una come me possa risultare interessante. E, alla fine, non le capisco”.

Non ci sono però grandi dubbi nell’indicare quali siano i due uomini più importanti per l’attrice, Sergio Rubini e Renato De Angelis. L’incontro con il primo è avvenuto presso l’Accademia di Arte Drammatica di Roma, dove studiavano entrambi, ed è stato coronato dal matrimonio nel 1991. Già due anni dopo la coppia ha deciso di separarsi anche se il divorzio è arrivato solo nel 2012. Nel frattempo nella sua vita è arrivato Renato De Angelis, chirurgo che l’ha resa mamma nel 2001 di Caterina, che ha deciso di seguire le orme della mamma. Con entrambi è però riuscita a mantenere buoni rapporti.











