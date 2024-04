Sergio Rubini, ex marito di Margherita Buy/ “Dalla nostra rottura è nata una profonda amicizia”

Sergio Rubini, noto attore, regista e sceneggiatore è stato sposato per qualche anno con la collega Margherita Buy, un amore nato da un colpo di fulmine e terminato ufficialmente nel 1993 con il divorzio, ma del quale ancora l’artista parla con emozione e affetto. La loro relazione infatti è tutt’oggi caratterizzata da una profonda stima, anche professionale, ritrovata grazie alle collaborazioni recenti in alcuni lavori cinematografici, che hanno portato i due ad un riavvicinamento e ad un confronto. Nonostante non siano stati mai resi noti i motivi per i quali i due si sono lasciati, in molte occasioni la coppia di ex coniugi ha parlato di quali sono stati i momenti più felici di condivisione che hanno caratterizzato gli anni del matrimonio.

Un rapporto terminato dopo breve tempo ma segnato da sentimenti profondi che oggi si riscontrano nel sodalizio artistico che ha portato la coppia più volte a lavorare insieme dimostrando forte empatia e solidità. Probabilmente, come i due hanno in alcune occasioni lasciato trapelare, il divorzio è avvenuto proprio per il fatto che in breve tempo la passione si era trasformata in una forte amicizia.

Sergio Rubini, ex marito di Margherita Buy: “Conosco bene le sue paure, lei ne parla in maniera intelligente”

Sergio Rubini, ha molte volte dichiarato pubblicamente la stima nei confronti dell’ex moglie Margherita Buy, anche in occasione dell’ultimo film, nel quale l’attrice è passata al ruolo professionale di regista, e del quale l’attore ha affermato in un’intervista a Vanity Fair: “Margherita ha raccontato una storia autentica. Ha parlato della sua professione, del suo essere mamma e delle sue fobie che sono poi in qualche modo le nostre. Le paure compongono il perimetro della nostra personalità, per cui parlare di quella sua paura di volare che io conosco bene è stata una maniera intelligente di parlare di sé stessa“.

Di quale sia stata la strada intrapresa dopo questa relazione importante, anche se breve, l’ex marito di Margherita Buy ha raccontato di aver acquisito una consapevolezza del fatto che l’amore porti con sè anche inevitabilmente una dose di dolore, dicendo: “Penso che l’amore sia un numero di telefono che uno può comporre la sera più brutta della propria vita, quando sei attaccato a un ponte che sta crollando, stai per morire e non pensi ad altro che sentire la persona che ami un’ultima volta“.











