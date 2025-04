Sergio Rubini, attore e regista molto conosciuto e apprezzato, in passato è stato sposato, dal 1991 al 1993, con la bravissima collega Margherita Buy che aveva conosciuto in accademia. Dopo la fine del loro rapporto, Sergio si è legato ad un’altra donna, la sceneggiatrice Carla Cavalluzzi, sua moglie con la quale vive e convive dal 1999. Proprio la Buy, a Belve, ha raccontato qualcosa in più sul suo rapporto con Sergio Rubini, terminato e neanche troppo bene. “È una persona complicatissima, mi ha fatto molto soffrire” ha raccontato lei, mentre lui ha risposto spiegando che secondo lui non è stata sincera e non ha detto la verità. I due si conobbero da giovanissimi all’Accademia di Arte drammatica e quel matrimonio arrivato da giovanissimi non è stato facile per nessuno dei due, vista l’età.

Eppure lui sembra nutrire stima nei confronti della ex moglie, tanto da aver detto: “È fantastica, è rimasta come era, non abbiamo problemi”. Quale delle due versioni sarà vera? Lo sapranno solamente i diretti interessati, come è giusto che sia. Sergio Rubini ha avuto anche una storia con Asia Argento, un amore tossico, come ha spiegato lui in passato, per poi rettificare e spiegare che “è rimasto clandestino”. Da anni, però, Sergio Rubini si è liberato da qualsiasi amore potesse farlo star male: è infatti felice da tantissimi anni con Carla Cavalluzzi, sua moglie.

Sergio Rubini felice con Carla Cavalluzzi: chi è la moglie del regista

Dopo il matrimonio finito con Margherita Buy e qualche storia con colleghe e non, Sergio Rubini è felicemente sposato con Carla Cavalluzzi, di 17 anni più giovane di lui. Proveniente dallo stesso paese in provincia di Bari, i due si sono conosciuti proprio per via delle origini comuni. Lei si è laureata a Bari nel 2001 in Lettere e filosofia per poi dedicarsi al mondo della scenografia: il loro è un amore saldo che va avanti da un quarto di secolo, oltre ogni differenza.