Sergio Sandrelli, fratello di Stefania Sandrelli: chi era? Morto nel 2013, era molto legato alla sorella: i due insieme fino alla fine

Tra i grandi dolori della vita di Stefania Sandrelli c’è anche la morte di suo fratello Sergio. Nato dal grande amore tra mamma Florida e papà Otello, così come Stefania, Sergio è stato il fratello maggiore dell’attrice, nato sette anni prima di lei. La vita di Sergio e Stefania è stata segnata da un grande lutto che i due hanno vissuto quando erano ancora piccolissimi: quando la secondogenita aveva infatti otto anni e suo fratello quindici, morì il papà Otello, di cirrosi. Un grande dolore per entrambi, che ha permesso però loro di stringersi ancor di più e di legarsi una maniera incredibile. Ricordando il fratello, Stefania ha rivelato: “Mio fratello, forse, è stato l’uomo che ho amato di più nella mia vita. Per me è stato come un papà”.

Proprio la differenza di età tra loro aiutò infatti Stefania: Sergio fu per lei una guida, un riferimento, in grado di prendere in parte il posto del papà per esserle da supporto e sostegno nel corso della sua infanzia e poi adolescenza. Il fratello di Stefania Sandrelli, così come il papà, l’ha lasciata però troppo presto: era infatti il 2013 quando Sergio è morto. “Superare la sua scomparsa è stata dura, uno dei momenti più difficili della mia vita”, ha aggiunto l’attrice, che ha amato profondamente quell’uomo.

Sergio Sandrelli, fratello di Stefania Sandrelli: “È morto tenendomi la mano”

Sergio Sandrelli è scomparso nel 2013 dopo una malattia. Un grande dolore per tutta la famiglia e in particolare modo per Stefania, da sempre molto legata a lui. La sorella, raccontando i suoi ultimi istanti di vita, ha rivelato: “Lui se n’è andato tenendomi la mano e se n’è andato in silenzio e con affetto”. Una grande sofferenza per Stefania, che tanti anni dopo è tornata a vivere l’incubo della morte di una persona a lei cara, il suo amato Sergio, che in carriera aveva intrapreso il percorso musicale.