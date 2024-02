SERGIO, SORPRESA ALLA FIGLIA MARTA A C’È POSTA PER TE 2024/ Arriva Michele Morrone, lei: “Sono scioccata!”

Sgrana gli occhi Marta quando a C’è posta per te 2024 scopre che suo padre Sergio le ha regalato un incontro con il suo idolo: Michele Morrone. “Sono scioccata!” ammette Marta, incredula di incontrare Michele.

“Secondo me tuo padre è un eroe! – esordisce l’attore una volta al fianco di Marta a C’è posta per te – Io mi sono molto affezionato a questa storia, perché ne ho una abbastanza simile perché io sono papà di due bambini che vedo poco perché vivono in Libano, quindi lo capisco bene tuo padre. Questa sera mi piacerebbe regalarti qualcosa che a me ha portato molta fortuna: il copione originale del mio film.” Alla ragazza regala poi un contributo in denaro per la sua carriera universitaria. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Moara Sorio, chi è la fidanzata Michele Morrone/ L'attore: "mi ha fatto riscoprire l’amore più puro"

La storia di Sergio e sua figlia Marta a C’è posta per te 2024

La nuova puntata di C’è posta per te 2024 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi manda in onda il filmato che presenta Michele Morrone, attore e cantante con oltre 22 milioni di follower su Instagram. Morrone è il regalo che Sergio vuole fare a sua figlia Marta. Sua moglie Ivana è morta a soli 46 anni per una brutta malattia, e oggi Marta e l’altra sua figlia più piccola hanno solo loro. Sergio vuole chiedere scusa alle loro figlie, e a Marta in particolare, se a volte per lavoro è poco presente e se lo è stato quando c’era ancora sua moglie.

Sergio dichiara di sentirsi spesso inadeguato nel ruolo di mamma. Maria De Filippi racconta la triste storia della malattia della moglie di Sergio, le sofferenze che lei ha dovuto affrontare, le lacrime e la rabbia che sono susseguite alla sua morte.

Sergio chiede scusa alla figlia Marta a C’è posta per te

Sergio chiama C’è posta per te per chiedere scusa a sua figlia Marta per essere stato a volte troppo severo, di essersi chiuso in se dopo la morte della madre e non aver capito e accolto il suo dolore di figlia. Per sorprenderla ha deciso di chiedere l’aiuto di Michele Morrone, che è l’idolo di sua figlia ma era anche molto apprezzato da sua moglie Ivana.

Una volta di fronte a sua figlia, dall’altra parte della busta, Sergio le dice: “Ciao amore mio, sei meravigliosa. La colonna portante di una famiglia di solito è il papà, ma per noi era la mamma. Io, da quando lei non c’è più, mi sento inadeguato, ho paura di sbagliare e sono qui per chiederti scusa, anche a tua sorella, per avervi trascurato e non avervi abbracciato abbastanza”.











