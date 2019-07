SERGIO SYLVESTRE/ “Sto vivendo un periodo bello, di colori” (Battiti Live)

Sergio Sylvestre è uno degli ospiti del terzo appuntamento di “Battiti Live 2019“, la kermesse canora dell’estate organizzata da RadioNorba e condotta con grande successo da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Si tratta di un vero e proprio ritorno per il vincitore di Amici di Maria De Filippi che è tornato sulle scene musicali con il singolo “Parolacce”, un brano diverso da quello finora proposto dal cantante reduce da un periodo molto particolare della sua vita. Intervistato da OM ha detto: “quello che mi succede nella vita privata lo metto nella musica. Era un periodo molto scuro, è mancato mio padre, è stato un periodo molto intenso perché ho perso una persona molto importante per me e ho perso un attimo la strada”. La perdita del padre è stato un momento davvero terribile per la vita del cantante, che ha deciso di trasformare questo enorme dolore in qualcosa di produttivo per la sua carriera musicale. “Poi mi sono trovato con degli amici e con il mio discografico e abbiamo fatto questo pezzo” – ha dichiarato – “ora sto vivendo un periodo bello, rosa, un periodo di colori e volevo trasmettere questo alle persone che mi seguono. Sono sempre sui social, rispondo sempre e anche loro mi hanno dato la spinta per uscire da quel periodo buio”.

Sergio Sylvestre: “Parolacce è una cosa bella per me e per chi mi segue”

“Parolacce” è il titolo del nuovo singolo di Sergio Sylvestre, un brano che si presenta come una bella novità nel suo percorso musicale. Nè è consapevole lo stesso cantante di Amici che, parlando del singolo, ha dichiarato: “credo di essere riuscito a fare una cosa bella, sia per me che per chi mi segue. E’ vero, è un brano molto diverso da ciò che ho fatto in passato e mi sono stupito me stesso”. Sergio non nasconde di essere un amante della malinconia e delle ballad, ma per “Parolacce” ha voluto mettere in stand bye la sua anima “nostalgica” per lasciarsi andare a qualcosa di nuovo ed inaspettato. “Mi sono messo di più in gioco. Ho rischiato tantissimo, anche con il video, che è molto ironico. Ho scelto una cosa diversa rispetto al solito perché sono cambiato, sono cresciuto e volevo mettere questo cambiamento nella musica” ha detto il cantante che parlando di nuova vita ha precisato “per ritrovarti devi perderti, io mi sono perso e mi sono ritrovato pieno di luce e di colori, rosa, giallo”.

Sergio Sylvestre: “Sono molto amico di Takagi e Ketra”

Nel futuro di Sergio Sylvestre si apre così uno spiraglio differente. Non solo ballad, ma anche canzoni in pieno stile Parolacce. Del resto l’esperimento è venuto alla grande, quindi perchè non ripetersi? Parlando proprio del suo futuro musicale il cantante ha detto: “ora posso vivere con tutte e due le strade insieme, due mondi insieme. La chiave di Parolacce mi piace e anche alla gente, perché non dare qualcosa di positivo? Spero che la mia musica nel futuro possa essere anche questo”. La canzone è arrivato all’improvviso come un fulmine a ciel sereno. “Stavo fregistrando dei provini” – ha raccontato il cantante, che è grande amico di Takagi e Ketra. Proprio Ketra un giorno gli scrive: “Ho un pezzo per te” e così è nata la collaborazione. “Io lo stimo tantissimo, quando ho sentito il pezzo ho pensato: “Wow, bellissimo”. Poi è scritto da Mahmood. Stavo scrivendo delle ballad e quando è arrivato questo pezzo è come se si fosse accesa una luce. Dovevo assolutamente cantarlo. Mi è piaciuto molto e l’ho pubblicato come singolo”.





