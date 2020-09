SERGIO VOLPINI/ Addio tv, “Ottusangolo” ora è un “water-man”

Tra i concorrenti più noti della prima edizione del Grande Fratello c’è stato sicuramente Sergio Volpini, amante dello sport, soprattutto windsurf, surf, snowboard e paracadutismo. Volpini si è diplomato al liceo scientifico e successivamente si è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio, tuttavia senza conseguire la laurea. Il suo atteggiamento molto riservato lo ha contraddistinto durante tutto il suo percorso al Grande Fratello, facendosi comunque ben volere dal pubblico, diventando anche uno dei personaggi più gettonati per le imitazioni da parte della Gialappa’s Band, nella loro trasmissione Mai dire Grande Fratello. Durante quest’esperienza ha avuto modo di legare con tanti concorrenti, ma di recente ha dichiarato di essere in sintonia soprattutto con Marina La Rosa, con la quale ha mantenuto i contatti anche molti anni dopo la conclusione del Grande Fratello. Quando nel 2000 Sergio è stato eliminato dal Grande Fratello, si è dedicato per un po’ di tempo al mondo dello spettacolo, senza però dimostrare un grande interesse o una grande attitudine nello svolgere attività di attore o di conduttore. Nel 2010 ha deciso, in via definitiva, di abbandonare il mondo dello spettacolo e di vivere una vita lontana dai riflettori e incentrata soprattutto sulla riservatezza che tanto l’aveva contraddistinto nel corso della sua esperienza al reality show di punta delle reti Mediaset.

SERGIO VOLPINI, LE ESPERIENZA ALL’ESTERO LONTANO DALLA TV

Sergio ha deciso così di trasferirsi all’estero, dapprima in Cina, poi in Brasile, ma anche in Perù e Emirati Arabi. Questa scelta gli ha permesso di ritrovare un po’ di quell’anonimato che il Grande Fratello gli aveva tolto. Prima di individuare la sua collocazione a livello professionale ha provato diverse strade e ha intrapreso un percorso nel mondo della moda per poi indirizzarsi verso l’arredo e le macchine industriali. A riconferma della sua voglia di vivere una vita lontana dai riflettori, Sergio Volpini, non è particolarmente attivo sui social, anche se, di tanto in tanto, sceglie di condividere dei momenti della sua vita privata con i suoi fans. Di recente è rientrato in Italia per prendere parte ad un’edizione del Grande Fratello Vip, insieme ad altri ex compagni gieffini tra i quali Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese. Anche in questa circostanza è stato riconosciuto con il soprannome di “Ottusangolo“, lo stesso che gli era stato attribuito ai tempi della prima edizione del Grande Fratello. L’esperienza al Grande Fratello Vip è durata sicuramente meno rispetto alla precedente, che aveva visto Sergio restare all’interno della casa per ben 57 giorni. In occasione della seconda esperienza ha legato soprattutto con l’influencer Andrea Denver e con Antonella Elia. Oggi Sergio si definisce un “water man” ovvero colui che insegue l’onda, per questo si dedica all’insegnamento del windsurf a Numana alla scuola King Conero Surf Shool.



