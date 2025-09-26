Sergio Volpini e Maria Antonietta Tilloca hanno avuto una storia d'amore segreta al Grande Fratello: la verità spunta oggi nel documentario del reality

Su Mediaset Infinity ha fatto capolino il documentario dedicato ai 25 anni del Grande Fratello in Italia e ha svelato alcuni retroscena inediti ma anche veri e propri segreti mai visti in TV. Uno di questi riguarda un amore nato segretamente durante la prima edizione del Grande Fratello, vinta da Cristina Plevani. La protagonista è Maria Antonietta Tilloca, che nel corso del documentario ha confessato la nascita di un sentimento molto forte, nella Casa, con un altro concorrente: Sergio Volpini.

Un amore che non è mai venuto a galla durante il reality e del quale si viene invece a conoscenza soltanto oggi, attraverso le parole dell’ex concorrente. “Al Grande Fratello se vuoi ti puoi nascondere, io ho nascosto una cosa molto preziosa”, ha ammesso Maria Antonietta durante il documentario, facendo dunque il nome di Sergio.

Sergio Volpini e Maria Antonietta Tilloca hanno avuto una storia segreta al Grande Fratello: la rivelazione arriva solo oggi

Ma perché non l’ha mai rivelato apertamente? La Tilloca ha fatto allora chiarezza: “Lui ha semplicemente rispettato il fatto che io ero comunque una persona impegnata, io sono stata fidanzata per dodici anni, volevo chiudere questa storia e non c’ero riuscita“, ha ammesso. Ma c’è dell’altro: Salvo Veneziano ha rivelato che i due hanno anche fatto l’amore ma nessuno dei concorrenti se n’è accorto, né tantomeno gli autori del Grande Fratello. “Hanno fatto l’amore – confermato da uno e dall’altra – e non se ne è accorto nessuno, nessuno! Perché erano talmente vicini ma c’erano altre persone nel letto con loro.”, ha spiegato il noto ex gieffino. “Questa è un’occasione bella per depositare questo nostro tesoro.”, ha aggiunto Maria Antonietta, rivelando che la loro relazione ha poi avuto anche un seguito fuori dalla Casa del Grande Fratello, lungo e intenso, e che oggi ne porta nel cuore un bel ricordo (Qui il video con la confessione).

