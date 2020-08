Sergio Zavoli è morto/ Il giornalista si è spento a Roma all’età di 96 anni

Pochi minuti fa in tutt’Italia si è sparsa la notizia della morte di Sergio Zavoli, icona del giornalismo televisivo, deceduto a Roma nella serata di ieri, martedì 4 agosto 2020, all’età di 96 anni. Come ricorda l’ANSA, Zavoli è stato la mente di programmi che hanno segnato la storia del piccolo schermo, fra cui “La notte della Repubblica”, e ha ricoperto ruoli tanto diversi quanto prestigiosi: radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del Giornale radio, presidente della Rai nel periodo compreso fra il 1980 e il 1986. Nel corso delle numerose interviste rilasciate, non aveva accantonato neppure il tema della sua morte, con parole che oggi tornano tremendamente d’attualità e meritano di essere menzionate: “Non vorrei andarmene senza essere presente al congedo. Dopo l’evento della mia nascita, vorrei non perdermi quello, conclusivo, del congedo”. Tipica mentalità giornalistica, a cui Zavoli non è mai venuto meno.

SERGIO ZAVOLI: È STATO ANCHE SENATORE

La biografia di Sergio Zavoli si apre con la sua nascita, a Ravenna, nel 1923, e prosegue con il suo ingresso in Rai nel 1947 come giornalista radiofonico, per poi convertirsi alla televisione nel 1968. L’anno seguente divenne condirettore del telegiornale e, più in là nel tempo, direttore de “Il Mattino” di Napoli (1993-1994). È poi stato senatore dal 2001 al 2018 e presidente della commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai. Autore di numerosi saggi di successo, ha pubblicato libri che ancora oggi vantano numeri importanti in termini di vendite, fra cui Dossier cancro (1999), Il dolore inutile (2002), Diario di un cronista (2002), La questione: eclissi di Dio e della storia (2007). Fra i suoi programmi televisivi, occorre annoverare Viaggio nel sud (1992); Nostra padrona televisione (1994); Credere, non credere (1995). Domani, giovedì 6 agosto 2020, la camera ardente (forse in Senato), poi la tumulazione a Rimini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA