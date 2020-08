Serie A 2020-21: via il 19 settembre/ Campionato, slitta sosta: 3 gennaio si gioca

Ora è ufficiale: dopo le richieste dei club di Serie A l’inizio della stagione prossima 2020-2021 non sarà il 12 settembre bensì “slitta” di una settimana con la prima giornata fissata per il 19 settembre 2020: dopo la fine del Campionato più strano della storia, con pausa di quasi tre mesi e match praticamente ogni tre giorni, la nuova stagione dovrà incominciare al più presto visto la presenza degli Europei 2021, rinviati sempre per la medesima pandemia Covid-19. Così oggi il Consiglio di Lega Serie A riunito a Milano è giunto ad un ipotetico calendario che prevede il 19 settembre l’inizio della nuova e inevitabile “compressa” stagione italiana: lo spostamento di 7 giorni rispetto all’inizio idealizzato fino a qualche settimana fa porterà inevitabili slittamenti anche per la sosta natalizia. Ora si giocherà anche il 3 gennaio 2021 mentre l’ultima giornata sarà il 23 maggio, poi spazio alla Nazionale per i preparativi dei Campionati Europei 2021.

LA NUOVA SERIE A: TUTTE LE DATE

Juventus, Milan, Atalanta e Lazio preferivano riprendere il 12 settembre appena dopo gli impegni dell’Italia per le qualificazioni, ma la FIGC ha accolto la richiesta di tutti gli altri club che invece spingevano almeno per slittamento di 7 giorni: il presidente Dal Pino e l’amministratore delegato De Siervo hanno trovato così un’intesa tra tutti i club con successo in Consiglio Federale. Ecco il comunicato ufficiale in attesa di sapere come sarà organizzato il complesso calendario tra turni infrasettimanali e soste: «Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date della stagione 2020-21. La prima giornata della Serie A è stata fissata per il 19 settembre. Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio».



