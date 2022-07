Serie A 2022/ De Notaris: “Sarà l’anno di Dybala e Osimhen, Zaniolo…” (esclusiva)

SERIE A 2022, CHI SARÀ IL GIOCATORE MIGLIORE DEL PROSSIMO CAMPIONATO?

Sondaggi di calciomercato, previsioni sul prossimo campionato di Serie A, su chi possa essere il giocatore più forte della prossima stagione. Tanti calciatori, tanti nomi dal miglior calciatore, al miglior portiere, al miglior giovane, al miglior straniero: alcuni sono arrivati da qualche giorno o settimana, altri ancora c’erano già con alcuni che puntano alla conferma, alcuni magari al riscatto mentre altri li vedremo solo più avanti (Federico Chiesa è il primo esempio), altri ancora sono dei ritorni (Romelu Lukaku all’Inter, Paul Pogba alla Juventus).

Poi ci sono quelli che sono rimasti in Serie A ma hanno cambiato squadra, su tutti naturalmente Paulo Dybala che dopo sette anni alla Juventus ha firmato con la Roma a parametro zero. In questo sondaggio abbiamo anche provato a stabilire quale potrebbe essere il campione del futuro, il tutto aspettando un campionato di Serie A che quest’anno inizierà a metà agosto per “assorbire” la pausa per i Mondiali. Per rispondere a tutto questo abbiamo sentito l’operatore di calciommercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva concessa a IlSussidiario.net.

Chi sarà il giocatore più forte del prossimo campionato? Penso proprio che possa essere l’anno di Dybala, l’anno della sua definitiva consacrazione.

E quello più decisivo? Faccio il nome di Osimhen, se devo pensare a un giocatore decisivo penso a lui.

Chi sarà il più forte tra i portieri? Punto su Handanovic, che resta sempre il portiere di maggiore affidamento.

E tra i giovani, chi sarà la rivelazione? Nonostante non si possa più considerare giovanissimo, credo che Meret possa essere il giocatore giusto per la definitiva consacrazione.

Chi sarà lo straniero più forte? Avendo già fatto il nome di Dybala in termini assoluti devo ripetermi: penso che potrà essere lui lo straniero più forte della nostra Serie A.

Chi potrebbe essere il campione del futuro? Zaniolo ha tutti i numeri per diventare il campione dei prossimi anni; ha avuto due gravi infortuni e questa cosa gli ha formato il carattere. Se andrà alla Juventus potrà fare cose importanti, se rimarrà alla Roma con Dybala potrebbe formare una coppia importante e, con Mourinho in panchina, potrebbe magari anche puntare lo scudetto.

