Serie A 2023/24, più squadre a Sud: in B tante del Nord/ 35% di proprietà straniere

La Serie A 2023/24 sarà composta da più squadre del Centro e del Sud rispetto a quella dell’anno scorso. Le promozioni di Frosinone e Cagliari e le retrocessioni Sampdoria, Cremonese e Spezia, come evidenziato dal Sole 24 Ore in una mappa ad hoc, hanno fatto sì che il baricentro si spostasse verso il basso. Il contrario, ovviamente, è avvenuto in Serie B, dove tra l’altro tre delle quattro squadre promosse (Lecco, Reggiana, Feralpisalò e Catanzaro) sono settentrionali.

Calciomercato Roma News/ Gollini alternativa per la porta, Morata più di una suggestione (18 giugno 2023)

La geografia insomma parla chiaro. Il tutto, ad ogni modo, in attesa che le iscrizioni nei due campionati siano completate. I 40 club aventi diritto alla partecipazione avranno tempo fino al prossimo 20 giugno per consegnare la documentazione e le garanzie dal punto di vista economico necessarie. Alcune situazioni sono state ancora a lungo in bilico. È il caso di Sampdoria (passata nelle mani di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani nelle scorse settimane) e Reggina (che ha ottenuto il placet del tribunale al piano di ristrutturazione del debito e che ora deve provvedere a un aumento di capitale e al saldo delle pendenze). Le due situazioni tuttavia sembrerebbero ormai ufficialmente prossime alla risoluzione.

Calciomercato Inter News/ Accordo totale per Frattesi, ma adesso serve una cessione (18 giugno 2023)

Serie A 2023/24, più squadre a Sud: in B tante del Nord. I club “stranieri” sono sempre di più

Un aspetto che emerge dalle nuove geografie di Serie A e Serie B 2023/24 è quello che concerne la presenza elevata di proprietà straniere. In particolare, si tratta del 35% dei 40 club partecipanti. Nella massima categoria infatti c’è da considerare il ritorno del Genoa di 777Partners, ma il numero rimane invariato data la retrocessione dello Spezia di Robert Platek. È da considerare poi la presenza degli americani: Stephen Pagliuca per l’Atalanta, Rocco Commisso per la Fiorentina e la famiglia Friedkin per la Roma. Anche il Milan ha alle spalle il fondo statunitense Red Bird. Dal Canada invece Joey Saputo del Bologna. Infine, i cinesi di Suning all’Inter. Anche in Serie B la lista è lunga con le proprietà straniere di Como, Palermo, Pisa, Sudtirol e Venezia.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus News/ Zakaria la chiave per Milinkovic-Savic, idea Marcus Thuram (18 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA