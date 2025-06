Serie A 2025-2026, ufficiali date e orari delle prime tre giornate: Sassuolo Napoli e Genoa Lecce inaugurano il nuovo campionato.

SERIE A 2025-2026: DEFINITI GLI ORARI DELLE PRIME TRE GIORNATE

La Serie A 2025-2026 inizierà con Sassuolo Napoli e Genoa Lecce: spetterà dunque ai campioni d’Italia in carica aprire le danze nel nuovo campionato. La Lega Calcio ha definito e ufficializzato gli orari delle prime tre giornate: come noto, lo avevamo detto in sede di sorteggio del calendario, la Serie A 2025-2026 scatterà sabato 23 agosto e saranno ben quattro i suoi anticipi.

Se alle ore 18:30 si giocheranno appunto Genoa Lecce e Sassuolo Napoli, festeggiando anche il ritorno dei neroverdi nel massimo campionato, alle ore 20:45 avremo Milan Cremonese e Roma Bologna.

Qui il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, e l’esordio di Gian Piero Gasperini su quella giallorossa. Domenica altre quattro partite: avremo la sera Atalanta Pisa, la prima gara dei toscani in Serie A dopo 34 anni.

Ci sarà anche Juventus Parma, per chiudere la prima giornata di Serie A 2024-2025 con Udinese Verona e Inter Torino, che saranno i primi due posticipi del lunedì e precisamente il 25 agosto. Cosa ci riservano invece la seconda e la terza giornata di Serie A 2025-2026? Andiamo a scoprirlo subito.

SERIE A 2025-2026: SECONDA E TERZA GIORNATA

La seconda giornata di Serie A 2025-2026 si aprirà già il venerdì, per la prima volta nel corso di questa stagione: attenzione, il 29 agosto saranno ben due le partite in programma e la prima gara ad essere giocata di venerdì sarà Cremonese Sassuolo, seguita poi da Lecce Milan. Il sabato vedrà invece quattro sfide tra cui Napoli Cagliari, qui invece non si giocherà di lunedì ma domenica 31 agosto si concluderà il turno, con la Juventus impegnata a Marassi contro il Genoa e l’Inter che ancora una volta sarà a San Siro per sfidare l’Udinese.

Per quanto riguarda la terza giornata, si torna al calendario della prima: dunque tre anticipi il sabato e qui troviamo Juventus Inter alle ore 18:00 del 13 settembre (dopo la sosta), la prima grande sfida del nuovo campionato, ma subito dopo la sempre sentita Fiorentina Napoli. Il Milan in questa terza giornata giocherà domenica alle ore 20.45 contro il Bologna, per la Roma invece ci sarà una sorta di appuntamento importante perché, insieme al Torino allo stadio Olimpico, disputerà il primo lunch match della stagione, è stato infatti confermato l’impegno delle ore 12:30 della domenica.