Serie A, 5 partite a rischio/ 20^ giornata: focolai Covid, quante gare salteranno?

SERIE A, 5 PARTITE A RISCHIO NELLA 20^ GIORNATA

La Serie A riparte con la 20^ giornata, ma con partite a rischio: la variante Omicron del Covid ha già portato a parecchie quarantene – fiduciarie e non – nel periodo delle feste, al rinvio di due intere giornate di Serie B e una di Serie C oltre a basket, volley e altro ancora. Giovedì 6 gennaio sarebbe in programma la prima di ritorno in Serie A, ma in queste ore le Asl stanno valutando se ci siano le condizioni per scendere in campo. Nel momento in cui scriviamo, Salernitana Venezia (ore 18:30) è già stata posticipata visto che tra squadra e staff ci sono 36 componenti del club campano con positività al Coronavirus.

Ci sono poi altre quattro partite a rischio, vale a dire Juventus Napoli, Spezia Verona, Fiorentina Udinese e Atalanta Torino, anche se per quest’ultima al momento sono decisamente più alte le probabilità che si giochi. Fosse così, la 20^ giornata di Serie A subirebbe un posticipo massiccio; non è da escludere che a quel punto la Lega, sulla scia di quanto fatto da altri – come detto – disponga il rinvio dell’intero turno facendolo slittare ad altra data, anche se in questo caso ci sarebbe poi il problema di incastrare tutto tra Coppa Italia ed eventuali coppe europee, per quanto siano più avanti nel calendario.

COSA SUCCEDE IN SERIE A

Cinque partite a rischio nella 20^ giornata di Serie A: di fatto si giocherebbero soltanto Bologna Inter, Sampdoria Cagliari, Lazio Empoli, Sassuolo Genoa e Milan Roma. Il Napoli per esempio ha 13 giocatori disponibili, non ha Luciano Spalletti e tra i convocati per la Coppa d’Africa e i positivi al Covid rischia di non poter partire per Torino. Questo lo valuterà la Asl locale, e tutti gli uffici sanitari delle città le cui squadre sono coinvolte dovranno prendere una decisione in merito: sappiamo per esempio che, oltre alla Salernitana, ci sono focolai all’interno di Verona e Udinese, le due squadre devono giocare in trasferta e dunque il problema è legato alla eventuale impossibilità, per divieto, di viaggiare.

A quel punto bisognerebbe poi scoprire se le squadre di casa si presenterebbero comunque in campo, sulla scia di quanto accaduto con Udinese Salernitana a dicembre; a proposito, è parecchio curioso che anche quest’anno rischi di saltare Juventus Napoli, la partita che nell’ottobre 2020 aveva fatto discutere e creato il “precedente”. Quest’anno c’è di diverso che una richiesta di rinvio per una soglia minima di indisponibili è una pratica che le società non hanno più a disposizione; non resta allora che aspettare, nelle prossime ore dovremmo avere un quadro più definito della situazione…



