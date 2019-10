Serie A, 8^ giornata/ Atalanta show contro la Lazio, stasera Juventus-Bologna

Archiviata la sosta delle Nazionali, la Serie A torna in campo per l’8^ giornata di campionato. Si sta giocando in questi minuti all’Olimpico la sfida Lazio-Atalanta e non mancano le sorprese: super prestazione della formazione di Gian Piero Gasperini che sta conducendo il match per 0-3. Protagonista assoluto Luis Muriel: il colombiano, chiamato a sostituire l’infortunato Duvan Zapata, ha messo a segno una doppietta e sta facendo impazzire la retroguardia biancoceleste. La terza rete porta la firma del solito Papu Gomez, che ha trafitto Strakosha di giustezza dopo un disimpegno errato della formazione di Simone Inzaghi. Ma il sabato di Serie A non si concluderà con il confronto di Roma: alle ore 18.00 in programma il confronto del San Paolo tra Napoli e Verona, mentre l’anticipo serale delle 20.45 vedrà di fronte Juventus e Bologna all’Allianz Stadium di Torino. C’è grande curiosità per la possibile presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic: il tecnico serbo è intenzionato a guidare i suoi ragazzi dalla panchina ma dipenderà dalla situazione meteo.

SERIE A, 8^ GIORNATA: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Bello ricco anche il programma di domani: il lunch match dell’8^ giornata di Serie A sarà quello del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter. I nerazzurri cercano riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus e Antonio Conte ha serrato le fila: «La squadra ha lavorato non bene, benissimo durante la sosta: c’è impegno, voglia e determinazione, quando vedi questo durante l’allenamento e le partite devi essere sereno». Tre partite alle ore 15: Cagliari-Spal, Sampdoria-Roma e Udinese-Torino. A rischio rinvio il confronto tra blucerchiati e giallorossi a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria: nuovo bollettino domani alle ore 12.00. Alle ore 18.00 al Tardini si sfideranno Parma e Genoa, mentre il posticipo serale delle 20.45 vedrà di fronte Milan e Lecce: sarà la prima in panchina per Stefano Pioli, che ha sostituito l’esonerato Marco Giampaolo. Infine, il Monday night: al Rigamonti di fronte il Brescia di Corini e la Fiorentina guidata da Montella.

