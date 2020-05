Serie A Arbitri/ Rizzoli: “Siamo pronti a ripartire: no ritiro, sarebbe pericoloso”

Pubblicità

In attesa che si arrivi presto a una decisione definitiva per la ripresa della Serie A (il 28 maggio è atteso in tal senso un nuovo incontro tra Lega, FIGC e governo), ecco che nel frattempo gli arbitri sono al lavoro per non farsi trovare impreparati. Anzi, come ci riporta oggi il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, intercettato dalla Gazzetta dello sport, la categoria, che pure attende l’esito dell’ultimo incontro con il governo, è pronta a vari scenari: “A partire da un raduno di controllo anche medico-clinico per una settimana in una delle nostre sedi. Si terrà prima della ripresa del campionato. Anche perché in tempi normali, dopo il campionato, fra giugno e inizio luglio facciamo tutte le visite, quindi i certificati sarebbero in scadenza a stagione ripresa”. Rizzoli ha poi aggiunto: “Considerando quanto sarà fitto il calendario sarà l’occasione per farli insieme a tutti i test fisici per vedere il grado di affidabilità degli arbitri. E con i tamponi e i test sierologici che stabilirà il protocollo”.

SERIE A ARBITRI, RIZZOLI: NO AL RITIRO, SAREBBE PERICOLOSO

Dunque tutto pronto anche per gli arbitri, in primis per la Serie A, per i quali però al momento non è stato previsto un maxi ritiro in isolamento, neppure per la prima categoria. Il motivo è ben semplice, come ci racconta lo stesso Rizzoli: “La differenza principale tra le squadre e gli arbitri è che se dovessimo fare per tutti i nostri un ritiro chiuso avremmo nel gruppo circa 100 persone fra arbitri di A e B, assistenti, numero che salirebbe ulteriormente con lo staff tecnico. Di questi ogni giornata 10 gruppi da 6 partirebbero per dieci posti diversi. Partirebbero puliti e sicuri dopo aver fatto il tampone, al rientro il tampone verrebbe fatto una volta rientrati nel gruppo. Se durante il viaggio uno di questi contrae il virus a quel punto devi fermare tutti, questo significa non garantire il campionato”. Visti gli spostamenti a cui sono chiamati, sarebbe dunque assai pericoloso riunire tutti i direttore di gara in un unica sede: più certo che isolarli singolarmente. Ma su questo nodo focale ovviamente l’AIA non sta procedendo da sola: “Anche con la Uefa e le varie federazioni con cui abbiamo un panel in cui ci confrontiamo con gli altri designatori una delle prime considerazioni che abbiamo fatto era proprio questa: il ritiro chiuso per gli arbitri, che non viaggiano con charter o treni riservati come i calciatori, avrebbe amplificato il rischio. Quindi isolarli è meglio che assembrarli“. Rizzoli poi già nella giornata di ieri, attraverso i microfoni di Rai Radio 1 alla trasmissione Sabato Sport, ha confermato lo sforzo fatto dalla categoria affinché venga assicurato il servizio VAR alla ripresa del campionato, come pure il benestare alle ultime linee guida per la ripartenza, tra cui il divieto di protestare ed avvicinarsi eccessivamente all’arbitro: mossa che per Rizzoli potrebbe anche tramutarsi in un passo culturale importante per il calcio italiano.



