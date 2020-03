Serie A, calendario recuperi 25^ e 26^ giornata/ Ufficiale: Juventus-Inter domenica

Recuperi Serie A, ora è ufficiale: la Serie A torna in campo. Sono stati definiti i giorni e gli orari dei recuperi della 26esima giornata di campionato, quindi delle partite che erano state rinviate nello scorso weekend a causa dell’emergenza Coronavirus. Resta invece ancora senza data la partita Inter-Sampdoria, che invece è il recupero del 25esimo turno. Dopo l’approvazione del decreto governativo che chiude le porte degli stadi a livello nazionale, arriva il documento ufficiale per far ripartire il calcio. Ma entriamo nello specifico delle sfide, partendo dal big match attorno a cui si è creato un vero e proprio caso. Juventus-Inter si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45. Ma prima scenderanno in campo Parma e Spal, che si affronteranno allo stadio Tardini alle 12.30. Poi alle 15 sono in programma le partite Milan-Genoa e Sampdoria-Verona. Invece alle 18 si gioca Udinese-Fiorentina. La partita Sassuolo-Brescia invece verrà disputata lunedì 9 alle ore 18:30. Contestualmente la Lega di Serie A ha svelato le date dei recuperi delle partite della sesta giornata di ritorno precedentemente rimandate.

SERIE A, CALENDARIO RECUPERI 25^ GIORNATA: GLI ORARI

Domenica 8 e lunedì 9 marzo sono le date ufficiali scelte dalla Serie A per recuperare le sei gare della 26esima giornata rinviate per l’emergenza coronavirus. La Lega Serie A però ha fissato le date di recupero per tre incontri che erano stati rinviati della 25esima giornata. Fa eccezione di Inter-Sampdoria, che invece «sarà riprogrammata nella prima data utile». E questo per una ragione molto semplice: la squadra di Antonio Conte è impegnata in Europa League, quindi non avrebbe potuto giocare insieme in un recupero infrasettimanale. Dunque, mercoledì 18 marzo alle 18:30 sono in programma tre partite. Si recuperano Atalanta-Sassuolo che verrà trasmessa su Sky, Verona-Cagliari invece su Dazn e Torino-Parma in diretta su Sky. Le ultime due, inizialmente previste per l’11 marzo, slittano di conseguenza di una settimana. La squadra granata tornerà quindi a giocare dopo 14 giorni.

Domenica 8 marzo ore 12.30

Parma-Spal (Dazn)

Domenica 8 marzo ore 15

Milan-Genoa (Dazn)

Sampdoria-Verona (Sky)

Domenica 8 marzo ore 18

Udinese-Fiorentina (Sky)

Domenica 8 marzo ore 20.45

Juve-Inter (Sky)

Lunedì 9 marzo ore 18.30

Sassuolo-Brescia (Sky)

Mercoledì 18 marzo ore 18.30

Atalanta – Sassuolo (Sky)

Verona – Cagliari (Dazn) (anziché mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00)

Torino – Parma (Sky) (anziché mercoledì 11 marzo 2020)



