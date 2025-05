SERIE A CHI RETROCEDE? LOTTA CON CINQUE SQUADRE ANCORA IN BILICO

Chi retrocede dalla Serie A in Serie B? Questa è una delle grandi domande che terrà banco stasera, domenica 25 maggio 2025, anche perché le partite che coinvolgono le squadre ancora in lotta per la salvezza nell’ultima giornata di Serie A saranno tutte in contemporanea alle ore 20.45. Dobbiamo analizzare la classifica per capire che le retrocessioni da stabilire sono due in aggiunta al fanalino di coda Monza, con cinque squadre a rischio, delle quali tre quindi si salveranno – ma potrebbe esserci bisogno anche di uno spareggio, qualora terzultima e quartultima chiudessero a pari merito.

La squadra più a rischio è il Venezia, attualmente penultimo con 29 punti: i lagunari giocano contro la Juventus e sono obbligati a vincere, perché nemmeno un pareggio basterebbe. Insomma, per Eusebio Di Francesco serve una grande impresa e non è nemmeno detto che basti, perché anche in caso di vittoria il Venezia avrebbe bisogno di risultati favorevoli, dal momento che dovrebbe scavalcare sia l’Empoli sia il Lecce, attualmente a pari merito a quota 31 punti al terzultimo posto (questa sarebbe una situazione che porterebbe a uno spareggio).

SERIE A CHI RETROCEDE? L’ANALISI DELLE SITUAZIONI DELLE SQUADRE COINVOLTE

Eccoci allora a parlare di Empoli e Lecce per capire chi retrocede dalla Serie A. Per il Lecce c’è il duro ostacolo rappresentato dalla trasferta in casa della Lazio che si gioca le Coppe europee, l’Empoli potrebbe essere messo meglio perché gioca in casa contro il Verona, che è quasi salvo ma deve ancora tagliare il traguardo, perché a 34 punti, in caso di sconfitta e con combinazioni di risultati sfavorevoli anche dagli altri campi, pure l’Hellas potrebbe ritrovarsi coinvolta nel brivido della classifica avulsa – che sarà necessaria se ci fossero più di due squadre a pari merito, per stabilire chi andrà allo spareggio e chi si salva subito.

Naturalmente pugliesi e toscani dovranno tenere d’occhio anche il Venezia, perché un sorpasso veneto sarebbe letale per entrambe, mentre di mezzo fra la coppia e il Verona c’è anche il Parma, che ha 33 punti e quindi in teoria rischia più degli scaligeri, anche se fra tutte le squadre nella lotta salvezza sarà l’unica a giocare contro una rivale che non ha più nulla da chiedere al campionato. Stiamo però parlando dell’Atalanta a Bergamo, quindi anche per il Parma non sarà così facile, anche perché solamente una vittoria garantirebbe la certezza della salvezza senza dipendere dai risultati altrui.