SERIE A, CHI RETROCEDE?/ Spezia e Verona, 90 minuti per la salvezza: sarà spareggio! (38^ giornata)

SERIE A, CHI RETROCEDE? SARÀ SPAREGGIO!

Chi retrocede in Serie B tra Spezia e Verona? La 38a giornata di campionato ha offerto il suo verdetto, sarà spareggio: nessuna delle due squadre a quota 31 punti sono riuscite infatti a muovere la classifica. Il Verona è crollato a 5′ dal novantesimo, colpito da una doppietta di Leao dopo aver raggiunto il pari con Faraoni in casa del Milan. Lo Spezia ha cullato il sogno della salvezza diretta fino al 90′, poi la doccia fredda del rigore trasformato da Dybala che ha portato la Roma almeno in Europa League e ha costretto i liguri all’ultima partita, quella decisiva: contro il Verona sarà spareggio. (agg. di Fabio Belli)

SERIE A, CHI RETROCEDE? SPEZIA E VERONA, TUTTO IN 90 MINUTI

Uno dei verdetti che il campionato di Serie A ci deve ancora regalare nella sua 38^ giornata è quello relativo alla salvezza. Chi retrocede in Serie B tra Spezia e Verona? Con Cremonese e Sampdoria già sicure della loro discesa (i blucerchiati però potrebbero ripartire dalle serie minori) e con il Lecce che si è salvato una settimana fa, la corsa per evitare la terza retrocessione nel campionato cadetto si è ridotta alle sole Spezia e Verona. Entrambe giocano partite complicate e in trasferta: i liguri allo stadio Olimpico contro la Roma, i veneti a San Siro contro il Milan.

Diciamo che le due avversarie sono abbastanza tranquille, ma ci tengono comunque a chiudere bene davanti al loro pubblico. Questo aumenta le difficoltà di Spezia e Verona: la situazione di classifica ci dice che entrambe hanno 31 punti e lo stesso numero di gol segnati (30: solo la Sampdoria ha fatto peggio) mentre l’Hellas ha subito quattro gol in meno (56 e 60). Per quanto riguarda la doppia sfida, al Bentegodi ha vinto lo Spezia (1-2) mentre al Picco è finita 0-0. Dunque differenza reti a favore del Verona, confronto sul campo a vantaggio Spezia: ecco, il punto è che per determinare chi retrocede in Serie B questi fattori non contano più.

L’IPOTESI DELLO SPAREGGIO

Infatti, la Lega Serie A ha introdotto una modifica, tornando al passato: in caso di arrivo a pari punti, e questo sarebbe stato valido anche con il coinvolgimento di una terza squadra (o anche di più), la doppia sfida – o la classifica avulsa – e la differenza reti non fanno riferimento. Per determinare chi retrocede c’è lo spareggio: dunque andiamo verso un finale thrilling come già è stato nel corso della storia, perché Spezia e Verona come detto affrontano due partite complicate e c’è la seria possibilità che entrambe perdano, restando dunque ancorate a 31 punti in classifica.

Di conseguenza, non si può e non si deve prendere in esame il punteggio che maturerà su ciascun campo: vincere di goleada o perdere con un margine ampio non fa alcuna differenza, se l’esito di Roma Spezia e Milan Verona dovesse essere identico le due squadre andrebbero a disputare lo spareggio per evitare la retrocessione e ottenere la salvezza. Ricordiamo che l’ultima volta in cui si era disputato un match diretto per salvarsi in Serie A risale al 2005: il Parma aveva rovesciato lo 0-1 del Tardini con una doppietta di Alberto Gilardino, condannando il Bologna al campionato cadetto. Insomma: ci avviamo verso una lotta per non retrocedere davvero straordinaria tra Spezia e Verona…











