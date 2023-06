Serie A, chi va in Europa League?/ La Juventus non segna, per i bianconeri c’è la Conference? (4 giugno 2023)

LA JUVENTUS NON SEGNA, RISCHIO CONFERENCE LEAGUE PER I BIANCONERI?

Si sono appena conclusi i primi tempi delle cinque partite della 38^ giornata di Serie A in programma stasera alle ore 21. A tenere banco non c’è solamente la lotta per la salvezza tra Verona e Spezia, che in caso di arrivo a pari punti andrebbero allo spareggio. Bisogna ancora assegnare gli ultimi posti per le coppe europee della prossima stagione. L’Atalanta sta blindando il quinto posto in classifica grazie alla doppietta di Koopmeiners. La Roma, passata in svantaggio contro lo Spezia, è riuscita a pareggiare i conti poco prima dell’intervallo grazie al gol di Zalewski. Resta invece bloccata sullo 0-0 la gara tra Udinese e Juventus. I bianconeri rischiano di chiudere al settimo posto e di andare in Conference League, a meno che la UEFA non decida di usare il pugno di ferro e di escludere tout court la Vecchia Signora da tutte le competizioni continentali. {agg. di Stefano Belli}

ATALANTA IN VANTAGGIO, LA ROMA VA SOTTO CON LO SPEZIA

Occhi puntati sull’Olimpico di Roma dove i giallorossi, reduci dalla cocente delusione per la finale di Europa League persa ai tiri di rigore contro il Siviglia, devono vedersela con lo Spezia che a sua volta ha bisogno dei tre punti per salvarsi – e sperare che il Verona non vinca contro il Milan. La squadra di Semplici passa in vantaggio al 6′ grazie al gol di Nikolaou, la notizia arriva a Bergamo dove si sta giocando Atalanta-Monza. Il pubblico del Gewiss Stadium esulta, i giocatori di Gasperini capiscono e intensificano gli attacchi nell’area di rigore ospite finché Koopmeiners non trova il modo di portare avanti la Dea con un gran colpo di testa. In tutto ciò la Juventus non riesce a sbloccarsi contro l’Udinese, al momento i bianconeri rimarrebbero al settimo posto con la Roma che a pari punti resterebbe davanti grazie agli scontri diretti. {agg. di Stefano Belli}

SERIE A, CHI VA IN EUROPA LEAGUE?

Chi va in Europa League dalla nostra Serie A? Questa la domanda che ci accompagna a margine della 38^ e ultima giornata, che fornirà i verdetti ancora mancanti. L’appuntamento sarà alle ore 21:00 di domenica 4 giugno, e naturalmente le partite si giocheranno in contemporanea: occhi su Atalanta Monza, Roma Spezia e Udinese Juventus, dicendo subito che l’unica avversaria delle tre squadre coinvolte ad avere interessi di classifica è lo Spezia, che lotta con il Verona per la salvezza. Andiamo adesso a scoprire cosa succederà, e chi va in Europa League: ricordiamo che i posti a disposizione sono due e in corsa c’è anche la Roma, avendo perso la finale della stessa competizione.

Abbiamo tre duellanti racchiuse in altrettanti punti: Atalanta quinta a quota 61, Roma sesta a 60, Juventus settima a 59 a causa della penalizzazione – al netto di questa, i bianconeri sarebbero terzi e in lotta per la Champions League con il Milan. Il quadro è chiaro: per essere certa dell’Europa League l’Atalanta deve vincere, avendo la sfida diretta a sfavore nei confronti della Juventus. Così anche la Roma, per tenere dietro almeno i bianconeri; l’unica squadra a non dipendere da se stessa è appunto la Juventus, che oltre a vincere a Udine deve sperare che una delle due avversarie non faccia bottino pieno.

I CRITERI PER ANDARE IN EUROPA LEAGUE

Ricordando che le qualificate all’Europa League potrebbero essere tre (ci andrebbe anche la Fiorentina, qualora vincesse la Conference League) e che la Juventus potrebbe comunque essere esclusa dalle coppe – in quel caso occhio alla lotta per l’ottavo posto – dobbiamo anche dire che, a differenza della corsa alla salvezza, qui il criterio in caso di arrivo a pari punti è il confronto tra le squadre interessate. In nessun caso avremmo un arrivo di Atalanta, Roma e Juventus con gli stessi punti in classifica; abbiamo già detto che i bianconeri sono in vantaggio con la Dea avendo vinto a Bergamo e pareggiato a Torino.

Sono però sotto con la Roma, che li ha battuti all’Olimpico pareggiando all’Allianz Stadium (dunque, alla Juventus non basterebbe pareggiare a Udine con contemporanea sconfitta dei giallorossi). L’Atalanta è in vantaggio anche con la Roma: cosa che potrebbe servire in caso di sconfitta contro il Monza, pareggio o ko della banda di José Mourinho e mancata vittoria da parte della Juventus. La quale, come detto, deve vincere sul campo dell’Udinese e sperare che una tra Atalanta e Roma non lo faccia; poi vedremo se e come la Uefa interverrà nella discussione, il sentore che i bianconeri restino esclusi dalle coppe europee è decisamente forte ma questo non possiamo ancora saperlo…











