Serie A, clausola “contro” ripresa?/ Eventuali ricorsi saranno centralizzati al Coni

Pubblicità

E’ stata definita clausola capestro da Repubblica, che ha approfondito il Decreto Rilancio andando a scovare il punto in cui si parli della ripresa della Serie A e, in generale, dello sport in Italia: secondo il quotidiano, ci sarebbe un passaggio (in particolare l’articolo 211) che di fatto spianerebbe la via alla conclusione anticipata del calcio, almeno del massimo campionato, anche nel nostro Paese e permetterebbe di evitare la lunga coda di ricorsi. Spieghiamo subito: nell’articolo sopra citato si parla delle “disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e conclusione dei campionati”. Non solo il calcio dunque, ma in questo caso parliamo più nello specifico della Serie A. Dunque, cosa di dice nel Decreto Rilancio in merito a questo? Semplice: intanto, che il potere di decidere in merito al destino del campionato compete esclusivamente alla Figc.

Pubblicità

SERIE A, CLAUSOLA “CONTRO” LA RIPRESA

Questo significa che, di fatto, qualora la Serie A di calcio venisse annullata, sarebbe la federazione a dover decretare l’eventuale campione d’Italia, la classifica finale e dunque l’organizzazione delle norme per il 2020-2021, ivi compresi i criteri per l’ingresso nelle coppe europee. Quale sarebbe però la clausola capestro di cui si parla? Eccola: qualunque ricorso su un’eventuale chiusura anticipata della stagione viene centralizzato in un unico grado al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. E’, secondo Repubblica, l’elemento chiave per il quale si spinge verso lo stop definitivo alla nostra Serie A: portare tutto davanti al Coni, e subito, significa annullare i due gradi di giudizio federali. Con i quali, come da normalità, lo sport si sarebbe paralizzato perché i procedimenti sarebbero stati lunghissimi, e si sarebbe davvero rischiato di passare la prossima stagione nelle aule dei tribunali.

Pubblicità

Ricorderete che qualche settimana fa Gabriele Gravina lo aveva detto espressamente: bisogna ripartire per evitare di giudicare sui ricorsi per mesi e mesi. Ora però questo scenario sarebbe in qualche modo tolto, o fortemente limitato: verrebbe a cadere, questa è ovviamente la tesi di chi è andato a “fare le pulci” al decretone del Governo, il principale argomento a sostegno della ripresa, da parte dei vertici federali. Secondo il quotidiano peraltro la ripresa degli allenamenti segnerebbe stranamente la fine della speranza di ricominciare a giocare in Serie A, come a dire: noi Governo abbiamo aperto alla ripresa, ma di fronte a nuovi casi di positività al Coronavirus ce ne laviamo le mani e vi forniamo uno scivolo utile a definire il tutto senza tempi biblici. Almeno, questa sarebbe la tesi di fondo: da qui a tradurla in realtà mancano ancora dei passaggi, anche perché in ogni caso fermarsi non sarebbe certo piacevole per parecchi addetti ai lavori. Vedremo: intanto dalla prossima settimana saranno riammessi anche gli allenamenti di gruppo, un ulteriore step.



© RIPRODUZIONE RISERVATA