Serie A, ecco come cambiano gli allenatori / Juric da Torino a Cagliari, Palladino invece… (23 maggio 2024)

SERIE A, NON SOLO LE BIG: TUTTE LE PANCHINE IN DUBBIO

Che il valzer delle panchine abbia inizio. Oltre alle big di Serie A, anche le squadre di media-bassa classifica dovranno effettuare diversi cambiamenti. Emergono infatti giorno per giorno novità sugli allenatori, veri e propri effetti domino che popolano le pagine dei giornali, quasi quanto il mercato dei calciatori.

Torino a parte, che può ancora lottare per l’Europa, tutte le altre squadre che andremo a menzionare hanno già aritmeticamente, chi prima chi dopo, raggiunto i propri obiettivi e ora non resta che chiudere ufficialmente la stagione con la 38esima giornata e pianificare il futuro, partendo proprio dalla panchina.

TORINO, JURIC VERSO L’ADDIO: ARRIVA VANOLI

Partiamo dai granata che, come abbiamo ricordato, potrebbero clamorosamente arrivare in Europa. Il Torino dovrà sperare nella vittoria della Conference League della Fiorentina e di superarla in campionato: al momento i toscani hanno 54 punti con 36 gare giocate mentre i piemontesi sono a quota 53 con una partita in più. Un futuro ancora tutto da scrivere, anche se naturalmente la Fiorentina parte con un doppio vantaggio non indifferente.

Per quanto concerne la panchina, quella tra Atalanta-Torino sarà l’ultima partita di Ivan Juric da tecnico del Torino. L’ex allenatore del Verona è ai ferri corti col presidente Urbano Cairo da tempo e le dichiarazioni dello stesso numero uno di RCS sono abbastanza eloquenti. A quel punto bisognerà pensare ad un sostituto e tutti gli indizi portano a Paolo Vanoli, oggi alla guida del Venezia e che prima dovrà portare a termine il sogno playoff.

CAGLIARI, A PROPOSITO DI JURIC…

Da Torino a Cagliari. Decidete voi se in aereo o con il traghetto, facendo prima tappa a Livorno. In ogni caso questo potrebbe essere l’itinerario estivo di Ivan Juric. Non stiamo parlando di vacanze, ma della volontà dei sardi di portare l’attuale allenatore del Torino in Sardegna. L’addio prevedibile di Claudio Ranieri dopo l’ennesima salvezza è la giusta fine di una grande carriera per il “Sir”. Dopo i saluti, però, è tempo di rimettersi al lavoro per la società.

Ecco che dunque Juric rappresenta l’identikit perfetto per il Cagliari partendo dalle basi per una difesa più solida (quarta peggior difesa) e un fortino casalingo che deve fare assolutamente la differenza. Nel caso dovesse concretizzarsi questo arrivo in panchina, avverrebbe tutto in ritardo: Juric doveva già andare al Cagliari poco prima che scegliesse il Torino, ma i sardi optarono per la conferma di Semplici.

GENOA, GILARDINO HA FIRMATO: BIENNALE PER IL TECNICO

Genoa, chi sta meglio di te? La salvezza è arrivata con larghissimo anticipo, i numero di questa stagione restano ottimi e tra i tifosi c’è un certo fermento per quello che sarà il futuro del club. Quest’ultimo passaggio è da attribuire alla permanenza di Alberto Gilardino nonostante tutte le squadre interessante all’ex attaccante, protagonista di un’ottima stagione sia per raggiungimento degli obiettivi sia per la valorizzazione dei calciatori.

Marco Ottolini, direttore sportivo del Grifone, ha confermato che Alberto Gilardino ha firmato un rinnovo biennale, quindi altri due anni per aprire un ciclo che possa portare soddisfazioni ai tifosi. Gli stessi che dopo aver salutato Dragusin a gennaio, dovranno assistere alla cessione di un’altra stella come Albert Gudmundsson, inseguito da Inter, Napoli e non solo. In ogni caso, la conferma di Gilardino rimane forse la permanenza più importante.

MONZA, SE PALLADINO PARTE CI SONO DUE CAMPIONI DEL MONDO

Considerando che il Verona dovrebbe continuare con Baroni così come il Lecce con Gotti e le varie Frosinone, Udinese ed Empoli hanno altri problemi al momento, ecco che rimane da capire il Monza. Raffaele Palladino guiderà il Monza per la 70esima volta in campionato in occasione di Juventus-Monza, una sfida tra l’altro da ex.

Questa però potrebbe essere anche l’ultima di Palladino all’U-Power Stadium con la Fiorentina che potrebbe portarlo al Franchi come sostituto di Italiano oppure il Napoli, anche se bisogna prima risolvere il rebus tra Gasperini, Pioli e Conte. In ogni caso, il Monza si è già tutelato dato che stanno circolando già due nomi per la prossima stagione ovvero Andrea Pirlo e Alessandro Nesta











