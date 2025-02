C’è voluta la giornata 25 del campionato di Serie A per ristabilire, in modo inconfutabile, le gerarchie. I Bauscia sono balzati soli al comando della classifica, Napoli, Atalanta e Gobbi li accompagneranno nella maggior competizione europea, gli altri si azzufferanno per potersi aggrappare a tornei minori fatti per gettare fumo negli occhi alle tifoserie che desiderano, in qualunque modo, abbeverarsi in un calice europeo, anche fosse vuoto.

Inter e Napoli si affronteranno la prossima giornata al Maradona. I nerazzurri potranno anche accontentarsi di un pareggio, Conte no, deve assolutamente vincere. Le due squadre arrivano allo scontro un poco scoppiatelle, la Beneamata non ha velocità, ha Dimarco che dopo mezz’ora è in crisi, Lautaro che senza Thuram non sa con chi scambiare la palla e Barella che corre come una trottola senza grande costrutto.

Il Napoli non ha più un grande come Kvara capace di saltare l’uomo e segnare, si aggrappa a Lukaku che pare la controfigura di quel giocatore che pochi anni fa partiva con volate di quaranta metri e travolgeva gli avversari.

A Como la squadra è parsa svagata, senza idee e tendente a puntare sulle singole giocate anziché sul gioco di squadra. I lariani sono parsi più concreti, con un Nico Paz scatenato e capaci di sfruttare le debolezze dei campani.

Da difesa allo sbando l’autorete vesuviana che ha dato il primo vantaggio ai comaschi che, dopo il regalo per il pareggio azzurro, hanno sempre cercato la vittoria, ottenendola e anche rischiando di arrotondarla. L’Inter si sa com’è e come gioca. Purtroppo manca di una figura che sappia saltare l’uomo, se l’avesse potrebbe puntare alla Champions.

Pertanto deve giocare con grande rapidità. Contro il Genoa ha vinto dominando nel possesso palla ma creando solo tre occasioni da rete: una enorme con Barella che ha colpito la traversa, il gol di Lautaro e una girata di Taremi bloccata da Leali. In compenso la difesa è parsa insuperabile e J. Martinez ha potuto mostrare la sua capacità, non tanto come portiere, ma nel distribuire il pallone con i piedi.

Ci aspetta un grande match, Napoli avanti tutta, Inter in attesa e ripartenze. E attenzione a chi perde, perché rischia di avere addosso l’Atalanta che, in questo giro, ha schiacciato l’Empoli. Il Milan, che ha il maggior potenziale di calciatori, non riesce a uscire dalla trappola di confusione che lo attanaglia per una serie di motivi.

Per primo, non ha un vero dirigente sportivo. Ha pensato che un forte calciatore come Ibra, tolte le mutande da gioco, potesse divenire un grande dirigente. Sono due mestieri diversi, Ibra deve così mangiarne di michette per inserirsi nel nuovo ruolo. I casciavit hanno comprato solo attaccanti, João Félix ha tolto spazio a Reijnders, Fofana è il solo a difendere a centrocampo e Maignan è tornato al suo standard normale.

In questo modo la difesa balla e Leão con Theo danno l’impressione di non stare bene con la maglia rossonera. Serve un miracolo per portare il Milan, visto in ambasce perdere contro il Toro, a competere nella massima competizione europea.

Chi ha gabbato i rossoneri definendo Conceição un allenatore? La Juve, vincendo a Cagliari con difficoltà nella ripresa, ha superato la Lazio, che ha inopinatamente pareggiato a Venezia, e dato un’insabbiata in più alle speranze di quarto posto del Milan. I Gobbi non hanno fatto nulla di particolare, ha pensato a tutto la difesa isolana, veramente improponibile.

Mi permetto un pensierino finale. Mentre il campionato sta assumendo una filosofia logica, non si comprende la logicità delle affermazioni di alcuni leader politici. Si ha difficoltà a capire chi è l’amico e chi il nemico. Due cose sono certe: l’Europa deve divenire una vera unione, l’Occidente può essere una reale potenza solo se Europa e USA operano all’unisono, non ci sono altre possibilità se non una decrescita occidentale tutt’altro che felice.