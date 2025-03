La 30a giornata di Serie A è iniziata con il botto dei Gobbi e della Maggica. Al momento non va a variare la classifica perché, con una splendida girata al volo di, ilsi è mangiato il Venezia neanche fosse un piatto di tortellini. I felsinei hanno raggiunto una solidità di squadra che li sta proiettando verso la.Al quarto posto sta puntando anche lache però, sbagliate non poche occasioni da rete, ha rischiato di non vincere con il Lecce. Non si è vista la decantata; ha vinto per una distrazione della difesa genoana e perché, rispetto a Motta, il nuovo allenatore ha una migliore propensione alla difesa.Si è rivistotitolare, tanto impegno ma poco costrutto, e sono stati accantonati alcuni “grandi” acquisti, a partire da Koop, il classico giocatore che solo il gioco di Gasperini può esaltare. In definitiva questo gruppetto di squadre, cui vanno aggiunte, gioca alla fiera del quarto posto.

A proposito di fiera (di Serie A, ma non di calcio).

Ad essa, per la capacità organizzativa, è paragonabile l’dell’inizio primo tempo contro l’Udinese. Gioco memorizzato, calciatori che parevano guidati dall’intelligenza artificiale fino a 10 metri dalla porta avversaria, poi cominciavano a tirare il freno, quasi per paura di segnare più del dovuto.Da ciò è iniziata la fiera delle reti mancate in Serie A che, unita alle sostituzioni a capocchia di Inzaghi, ha fatto strizzare di paura le capocce dei tifosi bauscia. Dopo le due reti di Arna e Frattesi, i nerazzurri hanno accompagnato Soler alla rete friulana per dimezzare il vantaggio. È finita più che con applausi per la vittoria della Beneamata, con grandi respiri (in milanese: tirare il fiato) di sollievo dei suoi tifosi.L’ha mantenuto il primo posto in classifica ma con ilalle calcagna. Dopo un minuto, già gli azzurri si sono portati in vantaggio con Politano e al ventesimo Lukaku ha chiuso l’incontro con i milanisti mai tanto casciavit come in questa giornata.

Il gioco del Napoli ha ridicolizzato i rossoneri, mai entrati in partita, che hanno, nella prima parte di gara, toccato la palla solo per dare il via all’incontro e per riprenderlo dopo le reti incassate. I vesuviani, ritornati al 4-3-3, scendevano da ogni dove, pareva l’attacco degli indiani a Little Bighorn, o dei messicani a Fort Alamo, mancava solo mio figlio Mario con la tromba a intonare il Deguello.

Nonostante Conceicao, ad inizio ripresa, abbia messo in campo un paio di giocatori da Serie A, con particolare riferimento a Leao, il Napoli è partito giocando al torello con i rossoneri. Poi, scaldatosi Leao, i milanisti sono riusciti a limitare la fascia destra degli avversari e creare qualche pericolo in ripartenza.

Oramai, per lo Scudetto di Serie A sono rimaste Inter e Napoli. I nerazzurri sono più forti, ma giocheranno partite di campionato, Champions e Coppa Italia, i campani solo il campionato. Questo rende incerto il risultato finale. Meglio così, più divertimento e adrenalina.