Serie A: Milan schianta il Napoli, l'Inter brilla. Juve salvata da un errore. Trio di testa unisce Italia.

Serie A, 5ª giornata. In attesa di parlare dello scontro fra Casciavit e napoletani, necessario per comprendere quali possano essere le velleità rossonere sul campionato, si sono concluse un paio di gare che hanno dato indicazioni precise. L’Inter è forte quando gioca con le fasce coperte dai due titolari: Dumfries e Dimarco; altrimenti perde gran parte del proprio potenziale. La Gobba, tutto quello che poteva, lo ha dato contro i bauscia: ha un attacco velleitario ma senza grande potenziale.

A Cagliari i nerazzurri hanno fatto calcio da extraterrestri per mezz’ora: tocchi precisi, velocità, chiusure spettacolari. Ma i due quinti di riserva sono rimasti fuori dal gioco: Carlos non è mai avanzato, Henrique non ha ancora capito cosa deve fare.

La rete di vantaggio è arrivata per un cross splendido di Bastoni e una prodezza di testa di Lautaro. Poi leziosità che hanno spettacolarizzato l’incontro, ma nisba reti. Nella ripresa i rossoblù hanno messo in difficoltà la difesa nerazzurra finché, entrato Dimarco, gli isolani hanno dovuto rallentare le avanzate per non lasciare praterie libere al nerazzurro che, nonostante i controlli avversari, ha fatto un grande assist a Pio Esposito, che si è fatto trovare pronto a scaraventare la palla nel sacco.

Quest’anno la Beneamata ha quattro attaccanti intercambiabili, forse il gruppo d’attacco più forte del campionato.

Alla Juve è andata di lusso con l’Atalanta.

Passati in vantaggio, i bergamaschi hanno tenuto sotto controllo la gara e subito il pareggio solo per un grossolano errore di tale Kossonou, veramente un pollo.

Ancora una volta Vlahovic è partito dalla panchina ma, in campo, non ha combinato alcunché; comincio a pensare che fare la punta più avanzata, alla Lukaku, non sia il suo ruolo: mi pare più un contropiedista, una seconda punta.

Sottolineata la spianata che la Maggica, pur con un po’ di strizza, ha dato al Verona, analizziamo l’incontro clou della giornata: Milan vs Napoli. Pulisic incontenibile nella prima mezz’ora di una bella gara giocata a ritmo rock. I rossoneri sono partiti con grande entusiasmo e rapidità: pochissimi minuti e Pulisic, saltata la difesa napoletana, ha crossato al centro per Saelemaekers, che non poteva non insaccare. Poi, alla mezz’ora, quando pareva che i campani stessero prendendo in mano l’incontro, Pulisic ha raddoppiato, aiutato dalla deviazione di un difensore contiano.

Conte ha incomprensibilmente insistito nel mandare la squadra in avanti ma, con la difesa che presentava Juan Jesus e Marianucci centrali, i diavoli entravano nel fortino vesuviano come il coltello nel burro. Pur con le scusanti del caso, gli azzurri sono parsi poca cosa e, in particolare a centrocampo, dominati per tutto il primo tempo da un Milan pronto a ritrarsi quando gli avversari avanzavano e a scattare in avanti appena in possesso di palla.

Ad inizio ripresa, però, la situazione si è capovolta. Il Napoli ha cominciato a giocare di “prima” e a schiacciare il Milan costringendolo sulla difensiva. Batti e ribatti, ne è scaturito un rigore, con espulsione del milanista colpevole, che ha permesso ai flegrei di dimezzare lo svantaggio e continuare la gara in superiorità numerica. Allegri ha spedito in campo Leao per fare un poco paura alla difesa del Napoli, dato che Gimenez faceva paura solo a se stesso. Poi è stato un avanti a tutta del Napoli, ben contenuto dai rossoneri, tanto che solo in un paio di occasioni, una finita sul palo, i campioni d’Italia hanno “rischiato” di pareggiare, niente di più.

La classifica premia tutte le zone d’Italia: infatti il trio di testa rappresenta nord – Milan, centro – Roma e sud – Napoli; più ecumenica di così non potrebbe essere.