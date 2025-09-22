Milan a sorpresa, Juve delude. Napoli vince, Inter fatica. La Serie A dopo la quarta giornata si mostra senza pietà.

Siamo alla quarta di Serie A. Scrivo il mio angolino da Hannover, dove sono per la mondiale della macchina utensile. Ok, ho capito che se non l’avessi scritto non avrebbe pianto nessuno, ma a me piace propinarvi il mio pensiero.

In attesa della gara del Napoli, che sicuramente vincerà, mi pare corretto esaltare la vittoria a Udine dei casciavit.

Non me la aspettavo così tonda, specialmente perché nei primi quaranta minuti nessuna delle due squadre aveva eccessivamente meritato. Poi il Milan, schierato con due registi a centrocampo, Rabiot e Modric, e un lavoratore indefesso quale Fofana, ha mostrato di aver trovato la giusta quadratura. Bisogna poi dire che manca ancora Leao e il sostituto, Gimenez, somiglia più ad Oliveira Riccardo che a lui. Vedremo nelle prossime giornate di Serie A, ma dobbiamo tenere anche conto che i rossoneri, fuori dall’Europa, hanno la settimana libera per prepararsi.

Risultati Serie A, classifica/ Vince l'Inter sul Sassuolo! Diretta gol live score (oggi 21 settembre 2025)

Tutt’altro è la Juve. Contro il Verona ha certificato che la vittoria contro l’Inter è stata una botta di sedere che passerà alla storia. Lotteranno per i primi quattro posti, ma oggi la differenza, da Milan, Napoli e Inter, è sesquipedale. I Gobbi dovranno accontentarsi. La Maggica, soffrendo, ha buttato Sarri nella disperazione. Le due squadre si sono equivalse, ma colà, dove si puote ciò che si vuole, hanno voluto la vittoria dei lupi.

DIRETTA/ Inter Sassuolo (risultato finale 2-1): Carlos Augusto, poi Cheddira! (21 settembre 2025)

In San Siro i bauscia hanno fatto il loro compitino battendo un battagliero Sassuolo. Buona la prova di Susic, un degno “quasi erede” di Michi. Anche J. Martinez, le poche volte che è stato chiamato in causa, ha mostrato di potere, nel breve termine, sostituire Sommer. Per il resto, un’Inter troppo lenta e incapace di chiudere il match, rimasto aperto fino a poco dal termine e con patema d’animo finale, che ha bisogno di una scossa se vuole lottare per la vetta della Serie A.