Sono trascorse 25 giornate in Serie A e, per lo scudetto, siamo ancora al campo delle cento pertiche. Atalanta e Napoli hanno cominciato il ciapanò derivante dal braccino corto, che ti prende nel tennis quando stai vincendo una gara inaspettatamente.

È quello che sta succedendo alla Dea e agli uomini di Conte: partiti per tentare l’entrata in Champions, si sono trovati a lottare per la vittoria nel campionato. In questa giornata sono state bloccate dal pareggio da avversarie che, nonostante siano a loro inferiori tecnicamente, hanno anche rischiato di batterle. Il discorso varrebbe anche per il Milan se non avesse avuto il colpo di fortuna di raggiungere un golletto, a un quarto d’ora dalla fine gara, contro una delle difese più scanchignate d’Italia.

Pur comprando giocatori ad pendula canis, i rossoneri dipendono totalmente da Leão e dai suoi 20 minuti di impegno nelle gare. È successo anche contro il Verona: se non fosse entrato lui, i casciavit avrebbero finito con la coda fra le gambe.

La Maggica, pur arrancando, ha trafitto il Parma, che lotterà con Empoli ed Hellas per la scottante terzultima poltrona che porta in Serie B. Le altre due saranno “appannaggio” di Venezia e Monza. La Roma è fuori dall’Europa, ma non dà più l’impressione di poter scendere i gironi infernali: completerà un campionato senza lode.

Il derby d’Italia è partito con continui assalti bauscia alla porta bianconera, finiti con una grandissima parata di De Gregorio su sforbiciata di Taremi, un errore e un palo clamorosi di Dumfries e una cavolata di Lautaro. L’Inter ha avuto grande supremazia sulle fasce, che sfociava in continui pericoli per la porta bianconera. È stata superiore nei duelli e sulle seconde palle.

Solo gli dèi del calcio hanno protetto, mantenendola inviolata, la porta juventina, decidendo che il primo tempo dovesse finire 0-0. Risultato pericoloso per la Beneamata: si sa che, se non sfrutti le occasioni, al primo errore gli avversari ti inchiappettano.

Nei fatti, la Gobba è rientrata in campo con una maggiore grinta, creando pericoli alla difesa interista che, solo saltuariamente, ha saputo rilanciare il centrocampo per ripartenze più volitive che pericolose. L’Inter non è più riuscita a superare il pressing juventino e a gestire l’incontro.

La supremazia bianconera si è fatta sempre più forte finché, al 74° minuto, Conceição ha uccellato Sommer. Il finale dell’Inter ha dato l’impressione di un animale ferito a morte che dà tutto quanto ha in corpo per reagire, ma non c’è stato nulla da fare: il pareggio, forse giusto, non è arrivato e il Napoli se la gode.