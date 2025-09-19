Gli infortunati e indisponibili per la quarta giornata di Serie A, assenze pesante per l'Atalanta mentre Milan, Roma e Lazio recuperano alcuni pezzi

Infortunati e indisponibili, pesanti assenze per Juric

La quarta giornata di Serie A in programma per questo weekend vedrà in molti casi protagonisti diversi rispetto a quelli scesi in campo la scorsa settimana per via di infortuni o squalifiche che li hanno colpiti durante le ultime gare stagionali o nella settimana di preparazione ai prossimi eventi. Gli infortunati e indisponibili sono molti per essere solo l’inizio della competizione ma per alcune squadre queste assenze saranno più pesanti di quelle di altre squadre visto che dovranno fare a meno di importanti membri della rosa che avrebbero potuto decidere la partita.

Calciomercato Milan News/ Pulisic e Saelemaekers rinnovi ad un passo, più difficile quello di Maignan

La squadra che sicuramente è stata più colpita da infortuni e stop è l’Atalanta che dopo la partita di Champions League contro il Psg ha perso due giocatori fondamentali per il gioco di Juric, il difensore centrale Giorgio Scalvini e il trequartista Charles De Ketelaere fermati da due problemi muscolari. Per il calciatore italiano però il problema è più serio e lo stop sarà più lungo dovendo rimanere fuori dal campo per almeno 20 giorni per una lesione muscolo-fasciale all’adduttore, mentre il belga ha avuto solo un risentimento muscolare che però lo terrà fuori nella sfida con il Torino dove tornerà Lookman.

Diretta/ Sporting Lisbona Kairat Almaty (risultato finale 4-1): gioia per Edmilson (18 settembre 2025)

Infortunati e indisponibili rossoneri e nel derby di Roma

Nella lista delle squadre colpite da infortunati e indisponibili c’è anche il Milan che contro le previsioni non dovrebbe riuscire a recuperare Maignan per l’importante e insidiosa sfida in programma contro l’Udinese nella quale quindi avrà spazio l’ex Fiorentina Pietro Terracciano, già in campo contro il Bologna. Tornerà in campo invece Pavlovic che ha recuperato dal problema muscolare riscontrato nella sfida della scorsa settimana e che verrà schierato regolarmente nella difesa a 3 di Allegri.

DIRETTA/ Manchester City Napoli (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Doku (18 settembre 2025)

Il grande evento del weekend invece sarà il derby della capitale tra Lazio e Roma nel quale sicuramente non troverà spazio il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella che non sembra essere riuscito a recuperare dopo il problema muscolare, cosa che invece Castellanos è riuscito a fare. Sul fronte giallorosso invece sicura è l’assenza di Paulo Dybala che dopo la lesione muscolare alla coscia non rientrerà in campo prima di ottobre, mentre sono in dubbio Wesley ed Hermoso che Gasperini spera di riuscire a recuperare in quanto membri fondamentali del suo gioco.