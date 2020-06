Serie A infortuni/ E’ allarme per la ripresa: già nove giocatori fermi ai box

Pubblicità

Mancano appena due settimane alla ripartenza del primo campionato e poco meno di 7 giorni al ritorno in campo del grande calcio italiano per le semifinali di Coppa Italia, ma è già allarme infortuni all’interno della Serie A. Quello che pareva solo un pericolo e timore è dunque diventato realtà: dopo due mesi di inattività la ripartenza del calcio ha portato parecchi giocatori a fermarsi ancora prima di cominciare, con infortuni di vario tipo e che rischiano di farli saltare il debutto della cosiddetta “Fase Due” del mondo del calcio. Certo, l’ondata di infortuni che ha colpito il mondo della Serie A, che conta a ieri sera già 9 giocatori fermi a vario titolo ai box, non ci ha sorpreso: già parecchi giorni fa erano arrivati avvertimenti dalla Bundesliga (il primo campionato europeo a ripartire dopo la pandemia), ma comunque il dato è preoccupante. Al momento solo tre club del primo campionato e dunque Inter, Bologna e Atalanta non hanno problemi di formazione: Fiorentina e Genoa ancora non hanno recuperato degli assenti pre lockdown (come Kouame e Inglese), mentre tutti gli altri stanno pagando lo stop prolungato con almeno un elemento fermo in infermeria.

ALLARME INFORTUNI SERIE A: I NOVE GIOCATORI GIA’ AI BOX

Dunque vale ora la pena fare il punto degli assenti annunciati in vista della ripartenza del grande calcio italiano: vediamo a chi dunque i club dovrebbero fare a meno per il prossimo periodo. Cominciamo certo dal caso più grave di infortunio a ripresa che è quello di Daniele Baselli: il giocatore del Torino infatti ha subito nei giorni scorsi il trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamenti dei legamenti e molto probabilmente dovrebbe pure sottoporsi a intervento chirurgico. Pure è situazione di allarme rosso in casa Roma, più che per la gravità dei danni, per il numero dei giocatori che sono fermi ai box. A Trigoria, oltre a Zaniolo che ancora si sta riprendendo dal problema al ginocchio subito a inizio del mese di gennaio, pure dovranno ancora rimandare il debutto dopo lo stop al campionato per la pandemia anche Pau Lopez e Perotti, che si sono fermati nei giorni scorsi, il primo per una microfrattura al polso e il secondo per problemi muscolari.

Sono problemi muscolari anche per il difensore del Napoli Kostas Manolas, vittima alla ripresa degli allenamenti a Castelvolturno della distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: il suo rientro non è previsto per prima della fine di giugno. Proseguendo nel conteggio degli infortunati della Serie A per la ripresa, ecco che ne contiamo altri due in casa Milan: in questi giorni si è fermato Ibrahimovic per un problema al soleo, ma pure Leo Duarte, questo sofferente di un problema al flessore per sovraccarico. Tra gli ultimi giocatori a fermarsi del primo campionato, due veri protagonisti della battaglia scudetto alla ripresa e dunque Gonzalo Higuain e Milinkovic Savic: per il primo juventino, si è registrato un risentimento muscolare alla coscia destra; per il secondo, pupillo di Inzaghi alla Lazio solo una botta al ginocchio, che però non dovrebbe portare a gravi conseguenze.



