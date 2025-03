Giornata n. 28 di Serie A. Se i bauscia e i casciavit debbono rischiare l’infarto, almeno ci sia un avviso preventivo da parte delle due società!

I milanisti credo l’abbiano potuto assorbire meglio perché, dopo un’ora di dominio leccese, si erano assuefatti alla possibile sconfitta. Se non fosse arrivata l’autorete stupida di Gallo, i rossoneri sarebbero ritornati dal Salento con le pive nel sacco.

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 0-4): poker di Lookman! (9 marzo 2025)

Il Milan, non definibile squadra ma gruppo di calciatori, è stato subito preso d’assalto dai pugliesi, che non hanno avuto alcun timore reverenziale. Nel primo tempo i diavoli hanno, in qualche modo, reagito ma, nella ripresa, non esistevano più. Gallo e Baschirotto, autogol e rigore inutile, li hanno rianimati e costretti a mostrare la loro maggior dotazione tecnica. Con questa vittoria Conceiçao potrà mangiare la colomba a Milano.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Atalanta da Scudetto! Diretta gol live score (9 marzo 2025)

Diversa la gara, in questo turno di Serie A, della Beneamata. I monzesi, piazzati nei trenta metri davanti al loro portiere, respingevano stoicamente le pallonate nerazzurre. Per due volte, forse per errore, si sono avvicinati all’area nerazzurra e hanno avuto la fortuna di trovare due conclusioni vittoriose e irripetibili. I tifosi hanno rischiato un infarto da rabbia, ma erano sicuri che il risultato non poteva che essere ribaltato. Così è avvenuto, le reti nerazzurre potevano essere molte di più se, negli ultimi venti minuti, gli interisti non avessero pensato a riposarsi per onorare, martedì, la Champions. Sono l’unica italiana rimasta a rappresentare il nostro calcio, è una grande responsabilità!

DIRETTA/ Empoli Roma (risultato finale 0-1): Kouamé sfiora il pari! (9 marzo 2025)

Ha sbolognato l’impegno della 28ma di Serie A il Napoli, giochettando con una Fiorentina volitiva ma inconcludente. I viola, dopo l’impensabile vittoria di un mese fa contro i campioni d’Italia, hanno pensato di poter spaccare il mondo e, invece, hanno rotto il loro equilibrio di gioco, si sono votati a squadra d’attacco non combinando più niente. Il Napoli ha operato appoggiando tutto il gioco su Lukaku che, anche senza strafare, si è mangiato il tapino di turno che la Viola gli metteva contro.

Gli azzurri non cederanno fino a fine campionato di Serie A e sono i reali favoriti per vincerlo. Con Raspadori hanno pescato il jolly manco fosse Schillaci a Italia ’90, ogni tiro è un gol, altro che Kvara. La Maggica, purtroppo per lei troppo tardi, si è messa a vincere con continuità e un po’ di fortuna. Per abbattere l’Empoli ha impegnato un minuto, poi ha controllato con facilità.

Vivissima la gara fra Gobbi e Bergheimer. Entrambe le squadre erano obbligate alla vittoria per avere speranze di scudetto. La Dea, come quasi sempre, si è schierata a uomo, la Juve ha subito trovato difficoltà sulle fasce, dove Zappacosta e Cuadrado parevano più in palla rispetto ai dirimpettai bianconeri. Ciò facilitava l’avvicinamento dei nerazzurri all’area torinese. Mischie continue, dalle quali è scaturito un rigore a favore dell’Atalanta, trasformato da Retegui. Rigore evidente e vantaggio giusto. L’Atalanta è parsa più squadra, gioca a memoria, la Juve è forte nei singoli, potrebbe ottenere grandi risultati solo se i suoi prodi facessero… prodezze.

Finale di primo tempo dominato dai bergamaschi con pali e sfortuna assoluta, altrimenti la Juve sarebbe uscita piangendo. Iniziata la ripresa, la Dea ha ripreso a banchettare nell’area bianconera, altra rete e pubblico dello Stadium mugugnante. La squadra di Motta, non avendo più nulla da perdere, si è buttata avanti come una zebra ferita (immagine da incorniciare), ma a dominare è stata la Dea, che a ogni ripartenza rischiava di segnare. Siccome “tanto va la gatta al lardo che ci scappa il gollettino”, ecco, è arrivata la terza rete e poi la quarta da parte dell’Atalanta. La gara andava sospesa per manifesta inferiorità delle Gobbentruppen, incapaci di uscire dalla trincea.

La prossima domenica ci sarà lo spareggio fra Atalanta e Inter per la scelta della rivale del Napoli per lo scudetto di Serie A; sarà un grande scontro fra due squadre che hanno mostrato di poter vincere su tutti i campi e contro ogni avversaria. Qualunque sarà il risultato, le due squadre, riprendendo Orazio, potranno dire “nunc est bibendum” e festeggiare perché, anche in caso di sconfitta, avranno altre nove gare per recuperare punti in un campionato ove, finora, hanno incantato.