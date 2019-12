Serie A/ Inter finalmente senza paura e prima, miracolo sotto la Madonnina?

Quattordicesima di Serie A.La giornata calcistica è partita con tre anticipi e altrettante vittorie esterne: la Dea a Brescia, il Toro a Genoa e il Lecce a Firenze. Tre gare per le quali gli organizzatori dovrebbero, avendo una coscienza, rimborsare agli spettatori biglietto e spese viaggio. Al di là delle reti, nessuna adrenalinica, non ci sono stati altri motivi di esaltazione. Squadre chiuse, centrocampo bloccato e difese nettamente prevalenti sugli attacchi. L’unica che ha giocato per vincere è stata l’Atalanta ma, contro le rondinelle, oggi vincerebbe chiunque. Il tonfo peggiore è stato quello della viola. Era al completo, giocava anche il sosia francese di La Russa, ma non ha combinato nulla. Dopo il giglio magico rischia anche quello calcistico. In settimana nel calcio il meccanismo europeo di stabilità (Mes) ha funzionato. Le nostre squadre di Champions, e anche quelle di Europa League, si sono rimesse in corsa per il passaggio del turno. In politica il Mes sta creando grandi lotte e propositi di passaggio nei tribunali. In questa lotta fra capponi di manzoniana memoria ci va di mezzo il Belpaese la cui economia non naviga in mari placidi.

Nel giorno in cui la Gobba si è parzialmente inchinata ad un Sassuolo pieno di riserve, l’Inter ha finalmente saputo approfittare della ghiotta occasione e, con una doppietta di Lautaro, ha sfangato lo scontro con la polisportiva di Ferrara arrivando al primo posto in Serie A. Naturalmente, non senza rischi. La Spal ha fatto un tiro verso Handa e rete, i bauscia ne hanno dovuto fare una ventina per portare a casa l’incontro. Ottimi Lautaro, Brozovic e Lukaku, da sufficienza gli altri. Ora che la Beneamata ha superato la paura di vincere gli incontri che la portano in cima alla classifica, la lotta con la Juve si fa interessante. I bianconeri danno l’impressione di fare in campionato gli smargiassi a cui tutto è dovuto. Era dalla partita con il Milan che la Juve vinceva più per paura degli avversari, negli ultimi minuti, che per meriti propri. Se non ritroverà l’umiltà necessaria per lottare anche contro le squadre minori potrebbe essere che sotto la Madunina avvenga il miracolo. Per ora i nerazzurri sono campioni d’Italia in Serie A, poi si vedrà. Chi va fortissimo è la Lazio: sei vittorie consecutive e nette. Superiorità nel gioco e nella condizione fisica. Immobile segna sempre e Luis Alberto dà spettacolo. Finalmente ha vinto il Milan. Possesso palla continuo, gioco in orizzontale che il Parma ha contenuto con facilità. Poi, giocando solo per difendersi, capita che combini un pasticcio difensivo e Hernandez ti abbatta. Buon per i casciavit: se non avessero vinto oggi sarebbero partiti in volo uccelli senza zucchero.

Il Napoli penso dia l’addio a Campionato e, forse, anche alla prossima Champions. Ancelotti rischia di non mangiare il capitone natalizio sul golfo. La squadra corre ma ha perso il senso del gioco. Gli attaccanti non pressano, i centrocampisti non contrastano, la difesa balla. Una squadra così non pare in grado di recuperare salendo fino alle posizioni che le competono, meglio si concentri sulla Champions.

Bella sfida fra Hellas e Maggica. Squadre veloci, quadrate e capaci di trovare la porta avversaria. La Roma è sempre passata in vantaggio ma sarebbe potuto capitare anche al Verona. Dopo un primo tempo a velocità stratosferica, le squadre si sono calmate e hanno condotta una ripresa a ritmi più contenuti. Passati i novanta minuti regolari, il ricupero è servito ai giallorossi per arrotondare il risultato e portarsi tre punti a casa. Se dobbiamo sintetizzare le novità di questa giornata di Serie A direi che la più sorprendente è stata la vittoria del Milan. Tempo due giorni e scommetto che i giornali filo rossoneri affermeranno che Pioli ha trovato la quadra, la squadra e il gioco ed è pronta a risalire la classifica fino a raggiungere la qualificazione alla Champions: auguri!



