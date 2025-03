La giornata numero 27 di Serie A pareva essere decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Al Maradona la Beneamata, a tre minuti dal novantesimo, vinceva per una rete eccezionale di Dimarco e si trovava con quattro lunghezze di vantaggio sui campani e sei sulla Dea: scudetto bis in arrivo. Purtroppo è successo che il destino abbia voluto che i bauscia non ottenessero alcunché, al di là dei meriti reali. È arrivato il pareggio del Napoli che, va detto, è stato meritato.

La giornata ha mostrato quanta pressione grava sulle squadre che corrono per la vittoria finale, ne è testimone la gara dell’Atalanta che, scesa in campo contro il Venezia, avrebbe potuto accorciare sulle due che ha davanti in classifica. Nella realtà, se fosse stata una gara di tennis, si sarebbe detto che le è venuto il braccino corto, la paura di vincere, ed ha rischiato anche di finire sconfitta. Buono, per i bergamaschi, il pareggio.

I nerazzurri veri, a Napoli, hanno mostrato grande orgoglio e determinazione. La loro forza sono gli esterni e, purtroppo, tre dei quattro sono infortunati.

La squadra è stanca, va in difficoltà nei secondi tempi perché è l’unica impegnata in campionato, Champions e Coppa Italia.

Le punte stanno troppo ferme e non tengono palla; per fortuna di Inzaghi, J. Martinez si sta mostrando un grande portiere e la difesa tiene perché guidata da Acerbi, un uomo di grande carisma.

Aritmeticamente non ci sono stati stravolgimenti, però c’è una giornata in meno da giocare, il pericolo Atalanta è stato rintuzzato e il Napoli non ha saputo sfruttare una sfida che lo vedeva favorito in quanto squadra ospitante.

In attesa che scendano in campo, possiamo analizzare la situazione dei casciavit e dei gobbi. I primi sono, oramai, ininfluenti per il campionato, contano quanto l’Europa nello scacchiere mondiale. Entrambe potrebbero essere essenziali se non facessero di tutto per spararsi, diciamo, nei piedi. I rossoneri hanno commesso due grandi errori: sostituire, in panchina, un ottimo medico come Pioli con due infermieri e credere che Ibra, tolte le mutande da calciatore, divenisse automaticamente un grande dirigente. Ora si trovano con un’accozzaglia di giocatori comprati ad minchiam che l’allenatore non sa come schierare.

Diversa è la situazione dei bianconeri, che, a mio parere, rimangono in corsa per il campionato, perché il loro problema è solo aver affidato la squadra a un allenatore ancora apprendista. Se i giocatori si parleranno fra loro e convinceranno l’allenatore a non fare invenzioni tattiche inconcludenti, potrebbero divenire un reale pericolo per le prime tre in classifica.

Con questo ritorniamo al discorso Europa, che ha mostrato di muoversi senza un allenatore che la sappia guidare. Però può, con un grande sforzo, recuperare. Ha fatto di tutto per distruggere il manifatturiero, in particolare l’automotive, dove primeggiava. Ora abbia un colpo di reni, prenda atto che la politica americana è ora gestita più che politicamente in modo aziendale: non guarda alla sostenibilità sociale globale ma privilegia il profitto nazionale.

Per cui, senza ombrello americano, è essenziale avere un’autonoma e comune capacità di difesa europea. Approfittiamo allora per investire nella riconversione di quelle aziende che operano nel settore automotive e che decisioni incomprensibili prese a Bruxelles stanno distruggendo; trasformiamole in produttrici di mezzi di difesa, sperando di non doverli mai usare!