Serie A/ Inter si risveglia, Juve non “asfalta” avversari e il Milan si spaventa…

Undicesima di Serie A. Si può parlare di un’Inter con grandi difetti però, è chiaro, una sfiga come quella che ultimamente la perseguita non si è mai vista. Primo tempo a Cagliari. Almeno sette occasioni goal per i bauscia, zero risultato anche per parate incredibili di Cragno al confronto del quale Zamora non era nessuno. Splendida prima mezz’ora nerazzurra con occasioni per Lukaku, Eriksen, Sanchez, Barella. Poi un po’ di rallentamento e con il classico tiro della domenica Sottil ha punito Handanovic.

Inter poco cinica, però è difficile rimproverare qualcosa alla squadra. Tra Champions mercoledì scorso e Cagliari i nerazzurri hanno dominato non raccogliendo nulla fino a metà partita con gli isolani. Conte stavolta ha messo correttamente in campo la squadra. Eriksen dalla mediana ha suggerito due splendide occasioni agli attaccanti, però se così è significa che questo è un allenatore sfortunato e, se alla presidenza della società la pensassero come il Bonaparte di Ajaccio, il foglio di via non glielo toglierebbe nessuno.

Nel secondo tempo sostituzioni, cambio di modulo… la Beneamata le ha tentate tutte. Alla fine il piccolo soldato sardo, Barella, con uno splendido tiro da fuori area ha marcato il giusto pareggio. Il resto è stato solo un sofferente – per gli interisti – aspettare il sorpasso dell’Inter che a pochi minuti dal termine è arrivato con la solita capocciata di D’Ambrosio. La ciliegina l’ha messa Lukaku allo scadere. Mai vittoria fu più meritata e cercata, l’Inter si è risvegliata, anche se in Serie A.

Ora ci vuole la sveglia per i nostri politici, burocrati e chi altro dovrà gestire la distribuzione del vaccino anti Covid e infettarlo alla popolazione. Non si può perdere tempo, troppi morti e famiglie in pianto. Si è sbagliato in modo orribile per il vaccino antinfluenzale, sarebbe diabolico e inumano ripetersi.

A proposito dí ripetizione, l’inizio della Dea contro la Viola è trascorso sullo stile dell’Inter a Cagliari. Continue occasioni per l’Atalanta con la Fiorentina a difendersi con l’autobus sulla linea di porta. Poi i bergheimer si sono acquietati ma dopo minuti di gioco stagnante a centrocampo, come giusto, i nerazzurri sono arrivati al meritato vantaggio. Per i toscani è stato l’inizio della fine: tre pappine e a casa.

Spietata e spettacolare la Maggica a Bologna. Tre reti nel primo quarto d’ora e gioco di grande livello. Dzeko grande regista d’attacco contro un inesistente Bologna. Se Sinisa non si sveglia a Bologna crollerà tutto, non è più sufficiente la scusante degli assenti. Grande Spinazzola, è il miglior uomo di fascia del campionato di Serie A. Più difficile l’incontro del Napoli con la Samp che, come accade spesso, contro gli azzurri sa esprimersi al meglio. Vesuviani sempre avanti e tanto va il Napoli al lardo che la Samp …fa il gollettino. I proverbi non sbagliano mai! I genovesi dispongono di un centrocampo con grande fisicità e gli uomini di Gattuso lo hanno nettamente sofferto. Poi la maggiore classe dei napoletani e i cambi corretti hanno portato al ribaltamento del risultato.

Il campionato è spaccato in due.Le prime otto/nove faranno gara a sé, le altre lotteranno fra loro per non retrocedere.

Solita vittoria di “rigore” della Juve. Il Genoa non meritava la sconfitta arrivata quando l’incontro pareva tranquillamente indirizzato al pareggio. Merito dei due rigori assegnati ai gobbi. Non riesco a capire. L’Inter fra Champions e campionato, 17 incontri, ha avuto un rigore a favore, i bianconeri una decina. Eppure sicuramente i nerazzurri hanno passato più tempo dei torinesi nell’area avversaria. Comunque la Juve di quest’anno non è lo squadra che nei campionati passati asfaltava gli avversari anche se rimane la maggior candidata allo scudetto in Serie A.

L’altra, auto candidata, è il Milan che si è preso un bel spavento. Il Parma a San Siro si era portato in doppio vantaggio e, nonostante le insistenze, i casciavit non andavano aldilà del possesso palla connesso ad uno sterile palleggio. Pochi pericoli per il portiere ducale Sepe. A giustificazione dei rossoneri bisogna prendere atto dell’assenza di Ibra e per l’occasione dell’attenuazione del notevole lato b che normalmente accompagna la seconda squadra milanese. Giusto il pareggio finale che permette alle altre grandi di avvicinarsi ai capi classifica. Ora i diavoli debbono porre attenzione a non fare la fine del M5S che, iniziata la legislatura da primi in classifica, sono già stati superati da Lega, Pd e forse anche da Fdi. Se proseguono così rischiano a fine legislatura di essere fuori dalla Champions riservata ai partiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA