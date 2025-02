La giornata 23 strizza di un’ora per i Gobbi. Dopo quattro minuti l’Empoli era passato in vantaggio con De Sciglio e, allo scoccare dell’ora di gioco, non pareva assolutamente voler cedere. Ci son voluti un errore stupido di un difensore toscano e una culattata per assicurare alla Juve i tre punti e a Motta di mangiare la colomba a Torino.

Poi, su paperotto del portiere toscano, avanti con la terza rete e qui l’Empoli ha ceduto, subendo anche la quarta. Risultato ingiusto per i toscani che avevano rischiato di tornare in pareggio dopo le prime due reti juventine, i bianconeri sono parsi disorganizzati. Ora però si sono assicurati i servigi di Kolo Muani, che pare un ottimo goleador. Li aiuterà ad arrivare nel gruppetto che giocherà la Champions 25/26.

L’Atalanta pare volersi ritirare dalla lotta scudetto. Il pareggio contro il Torino è parso giusto e, fatto salvo il rigore sbagliato dai bergamaschi, non ci sono state occasioni adrenaliniche oltre alle reti. È un campionato un po’ noioso. Aldilà del risultato che otterrà al termine, solo Simone Inzaghi sta tentando di far giocare la squadra in modo originale: continui scambi di posizione fra i giocatori, automatismo nelle coperture, possibilità per tutti di minacciare la rete avversaria. Dei titolarissimi solo Pavard non ha ancora segnato ma, in compenso, lo ha fatto Bisseck, la sua alternativa. Inzaghi ha imposto un gioco divertente che talvolta porta i protagonisti a divenire presuntuosi, buttando occasioni da rete e punti.

Si è visto nel derby. Con i continui cambi di posizione dei bauscia, i casciavit sono parsi, in almeno cinque casi nel primo tempo, in difficoltà, tanto che l’Inter è andata in rete due volte senza successo per fuorigioco di pochi centimetri. Il Milan ha dovuto schierarsi con un 4-4-2 molto difensivo, che però lasciava spazi per l’inserimento delle mezze ali nerazzurre, le quali anziché tirare, anche da fuori, si dilettavano in palleggi. Persa una palla a centrocampo, il Diavolo ha potuto ripartire e battere Sommer. Il Milan ha giocato con grande determinazione, la Beneamata con un accenno di superficialità. Nella ripresa i rossoneri hanno mirato a rallentare il gioco e gli interisti sono sembrati adeguarsi. Dopo un quarto d’ora però si sono svegliati. Altra rete annullata all’Inter, tre pali clamorosi a Maignan battuto. L’Inter attaccava, il Milan è passato al 5-4-1 per difendere con le unghie il vantaggio portandoselo al novantesimo. Poi, al contrario dell’andata, sono stati i bauscia che, in pieno recupero (chi di spada ferisce, di spada perisce), hanno raggiunto un giusto pareggio che, per il gioco espresso, è per loro un poco strettuccio.

Partita molto tattica fra Maggica e Napoli. Per sbloccarla abbisognava un colpo di classe. Come sempre, i vesuviani sono partiti con un pressing molto avanzato che i giallorossi hanno contrastato tenendo la squadra coperta. Alla mezz’ora una prodezza di Spinazzola ha portato il Napoli in vantaggio e in reale condizione di fuga in classifica. La Roma non si è scomposta, ha giustamente difeso il risultato per rimanere in partita, attendendo il momento opportuno per piazzare un affondo. A fine primo tempo solo un miracolo di Meret ha evitato che i capitolini facessero bingo. Un primo tempo equilibrato che, per il gioco espresso dalle contendenti, avrebbe dovuto avere come corretto risultato il pareggio. Alla ripresa del gioco la Roma si è presentata decisa a rischiare il tutto per tutto. Ha creato diverse condizioni per il pareggio ma, non avendo un attaccante che la butta dentro, non ha trovato pane da mettere sotto i denti fino al 92º, quando Angelino, con uno splendido tiro al volo, ha seccato Meret e tenuto aperto il campionato.