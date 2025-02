Siamo alla giornata 24 di Serie A. Cosa ha fatto il povero Como per essere defraudato di almeno un pareggio nell’incontro con la Juve? Clamoroso il rigore, volontario ed evidente, provocato da Gatti e non concesso, che due minuti dopo, quasi al 90°, ne ha ottenuto uno per un normale scontro di gioco.

Così i Gobbi si sono portati a casa tre punti non certo meritati. Il Como è stato superiore in fantasia e velocità. I bianconeri possono gioire per i punti trovati sul lago e per aver trovato un goleador mobile e implacabile come Kolo Muani.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Napoli frena ancora! Diretta gol live score (oggi 9 febbraio 2025)

Nel contempo la Dea, a Verona, è passata con il piglio della grande squadra. Controllato per venti minuti un pimpante Hellas, alla prima occasione si è portata in avanti con CDK: destro sul palo, rimbalzo su Retegui che incassa e, dopo quattro minuti, raddoppia. Più rapido di Schillaci, più opportunista di Inzaghi, grande scoperta per la nazionale; niente da aggiungere, con Retegui l’Atalanta vola e vince con goleada contro una difesa burrosa.

DIRETTA/ Napoli Udinese (risultato finale 1-1): secondo pari di fila per Conte! (9 febbraio 2025)

È entrato in pista il Milan ridisegnato dopo il mercato invernale. Nel primo tempo, con l’Empoli, non si è visto un grande miglioramento, anzi i casciavit parevano nettamente inferiori alla squadra che aveva strappato il pareggio nel derby. In alcune occasioni la velocità degli azzurri ha messo il Diavolo in ambascia; su lecca di Colombo solo il palo ha salvato Maignan (quarta volta in due gare). L’esordio di João Félix è stato sottolineato e reso visibile solo da un’ammonizione per simulazione. Le sostituzioni a inizio ripresa, con ingresso di Giménez e Leão, non potevano che obbligare i toscani a una difesa da trincea senza possibilità di uscire. Era solo questione di minuti. È stato espulso Tomori, ma, contro l’Empoli, un Milan normale avrebbe vinto anche in nove. Per sicurezza, l’arbitro ha espulso anche Marianucci dell’Empoli, che è ritornato sulla graticola milanista e, dopo poco più di un’ora, Leão ha realizzato il vantaggio. Poco dopo, esordio con gol di Giménez per la gioia della tifoseria milanista.

DIRETTA/ Lecce Bologna (risultato finale 0-0): niente gol per Dallinga! (Serie A, 9 febbraio 2025)

Hanno vinto entrambe le romane: la Maggica a Venezia con un rigorino che ha sbloccato una moscissima partita, la Lazio con facilità contro il Monza, che solo la matematica non permette di considerare retrocesso.

L’Udinese a Napoli ha tenuto poco più di mezz’ora creando anche occasioni, poi ha dovuto inchinarsi alla maggiore tecnica e fisicità dei partenopei. I friulani hanno messo in campo quanto possiedono di buono, la rapidità nei movimenti, e in pochi minuti hanno raggiunto il pareggio. La partita è parsa bellissima perché entrambe le squadre hanno impostato la gara per il raggiungimento dei tre punti.

I Vesuviani sono partiti con il loro classico 4-3-3, con grande gioco sulla catena di destra e attacchi costanti; i bianconeri hanno giocato un po’ più coperti, ma con ripartenze arrembanti. I campani, fortissimi quando attaccano, sono sembrati meno preparati nelle chiusure difensive. La differenza avrebbe potuta farla i cambi. Una squadra che può far alzare dalla panchina Raspadori e Simeone è tanta cosa. Ultimo quarto d’ora con la metà campo bianconera calpestata da tutti, escluso Meret. Però i friulani tenevano con i denti e, alla fine, hanno fatto perdere ai biancazzurri l’occasione per una mini fuga. Il pareggio è stato giusto.

Stavolta la Beneamata giocherà di lunedì una partita di campionato, a quattro giorni di distanza, contro la medesima avversaria: la Fiorentina. Mercoledì scorso i viola hanno sotterrato i bauscia, autori di una gara peggio che loffia.

Mi ha ricordato una gara a Bergamo. Dopo il primo tempo la Dea già conduceva con tre reti di vantaggio. Nell’intervallo le urla di Mourinho fecero tremare i muri: spiegò ai calciatori che non erano mai stati capaci di vincere nulla, che erano solo dei montati. Nella ripresa rischiarono di recuperare.

Purtroppo a Inzaghi la presunzione dei nerazzurri si è resa palese nella seconda parte della gara. Non poteva che svegliare i cinque panchinari buttati in campo un po’ casualmente. Forse il cazziatone lo avrà fatto il giorno seguente e dovrebbe venir buono per la serata al Meazza. Se non accadesse, per l’Inter sarebbe arrivato il momento di scucirsi lo scudetto.

I giocatori nerazzurri devono capire che, se giochi contro un avversario colmo di seconde linee, sulla gara singola sarà difficile batterlo perché i riservisti avranno tutto l’interesse a impegnarsi allo spasimo per mettersi in evidenza. Se non sono un gruppo di campioni incompresi, nelle gare successive cederanno, ma guai a prenderli sottogamba al loro esordio da titolari o quando sanno che dalla partita successiva rischiano il ritorno in panchina.

L’Inter ha giocato con sufficienza, ha tenuto la palla per almeno tre quarti di gara, giochettato in orizzontale contro avversari che non aspiravano a nulla oltre il pareggio a reti inviolate e facevano muro.

Quando i viola hanno segnato, in una delle poche volte che, non rispettando le disposizioni dell’allenatore, hanno passato la metà campo, né Inzaghi né i giocatori hanno saputo riprendersi. Cavolate su cavolate, hanno preso una scoppola che ora devono cancellare. Ne hanno subito l’occasione: lo facciano!