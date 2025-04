Serie A giornata 31. I campionati si buttano proprio così. Si può capire che i bauscia siano stanchi, abbiano un’età media troppo elevata per una squadra di calcio, fra pochi giorni sfideranno il Bayern a Monaco ma, se si vince 2-0 e si domina il primo tempo, non si può rientrare in campo dopo il riposo e farsi dominare. È avvenuto con l’Udinese una settimana fa ed è successo ancor peggio a Parma.

L’Inter, andando sei punti davanti al Napoli, avrebbe messo grande pressione agli azzurri che giocheranno una gara difficile nel posticipo della giornata a Bologna. I rossoblù cercheranno punti per rimanere nel gruppo Champions ma i campani dovranno assolutamente vincere se vorranno approfittare della cavolata parmense della Beneamata.

Questa, comunque vada a Bologna, rimarrà capolista. A Parma ha mostrato che, se manca qualcuno della squadra titolare, ha riserve da squadra di centro classifica. Inoltre, questi cedimenti fra i due tempi fanno pensare che la squadra sia eccessivamente presuntuosa e pensi che, sul doppio vantaggio, si possa vincere anche solo palleggiando. Penso abbia la memoria corta. Dovrebbe sempre ricordare cosa è successo nella gara d’andata contro i gobbi e a Riad al cospetto dei casciavit.

Nulla è perso ma ora i napoletani divengono nettamente favoriti per lo scudetto. Strana partita a San Siro fra Milan e Fiorentina. I rossoneri sono scesi in campo solo dopo dieci minuti, durante i quali i toscani, senza grande sforzo, hanno piazzato un doppio ruggito. Poi il Diavolo è parso svegliarsi ma, con il Pulisic di questi tempi e Musah completamente svanito, già aver recuperato una rete prima dell’intervallo è stato un evento lussuoso.

Anche perché nella Viola danzava un certo Gudmundsson, creando scompiglio fra le file avversarie. Il Milan non era squadra ma un gruppo di buoni calciatori. Non è certo uno squadrone la Fiorentina, presi singolarmente i giocatori del Diavolo sono nettamente superiori. Beltran ha gettato al vento un facile 3-1 e, sul rilancio, Jovic ha pareggiato.

Da quel momento solo il Milan è parso motivato a giocare e vincere, anche se Kean si è mangiato una rete semplicissima, nata da una delle poche ripartenze toscane. Ultimi minuti con squadre scoppiate e lunghe, solo la fortuna avrebbe potuto decidere a chi assegnare la vittoria. Pareva girarsi per la Fiorentina ma il gol di Dodô è stato annullato. È finita in giusto pareggio, rendendo sempre più complesso l’accesso del Milan alle coppe europee.

Anche la Lazio, battendo la Dea a Bergamo, si è avvicinata alle posizioni di classifica che permettono l’accesso alla prossima Champions. L’Atalanta, che fino alla sconfitta con l’Inter puntava allo scudetto, non è più sicura di arrivare nei primi quattro posti in classifica.

Atalanta vs Lazio ha avuto due volti. Il primo ha dato la chiara visione di due squadre stanche, incapaci di giocare a due tocchi, lente nell’impostare il gioco. Dopo l’ora di gioco le squadre si sono un poco svegliate, ma nulla che ripagasse il costo del biglietto. Il risultato corretto sarebbe stato un pareggio a reti inviolate ma, un clamoroso errore di Hien, ha portato la vittoria, su un piatto d’argento, ai romani. Grande partita di Rovella, onnipresente.

A sera sono scese in campo Maggica e Gobbi alla ricerca della vittoria per entrare nell’ammucchiata “cerca Europa”.

La Juve è partita con grande personalità e possesso di palla, costringendo la Roma nella propria metà campo con grande difficoltà a ripartire. Quando pareva che i giallorossi stessero svegliandosi, con una rapida azione, la Juve è passata in vantaggio con una lecca, da fuori area, di Locatelli. Intervallo. Non erano ancora passati quattro minuti della ripresa e, a valle di un calcio d’angolo, la Roma ha pareggiato.

La partita, fino all’ora di gioco, è proseguita divertendo il pubblico per i continui cambi di campo e la voglia di vincere delle contendenti. Poi è sopraggiunta la paura di perdere, per cui le squadre hanno mirato a difendersi, accorciando le posizioni per chiudere gli spazi all’avversaria. Il gioco è peggiorato nettamente, non è più accaduto nulla degno d’essere segnalato. È, giustamente, finita 1-1 con i bianconeri che hanno perso l’occasione per raggiungere la Dea.

Ora aspettiamo Bologna vs Napoli per capire se prevarrà la voglia d’Europa dei felsinei, o il desiderio di scudetto dei campani.