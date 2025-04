Alla 34a di Serie A l’Inter saluta lo scudetto. In una settimana se lo è mangiato e, già che c’era, ha buttato anche le speranze per almeno la coppetta d’Italia. Capisco che mancava di diversi titolari, ma dei bauscia così lenti, involuti, incapaci di tre passaggi consecutivi, non si vedevano dai tempi di Stramaccioni. Sono scoppiati, paiono Dorando Pietri al termine della maratona olimpica che lo ha reso famoso. Inoltre non riescono a trovare alternative al gioco creato dal basso, oramai tutte le squadre avversarie vanno a pressare alto e le impediscono l’impostazione. Non oso pensare cosa potrà accadere a Barcellona in Champions. Spero che la squadra si chiuda in difesa pregando nell’esito positivo di qualche ripartenza.

Il Napoli intanto è volato come un drone sullo scudetto, gli son bastati sette minuti per distruggere il Torino. Ora i partenopei sono primi con un vantaggio di tre punti sull’Inter e il campionato possono perderlo solo loro, ma, per farlo, debbono proprio impegnarsi.

La Maggica, contro l’Inter, ha fatto quello che doveva: approfittato dell’ubriacatura nerazzurra, segnato e poi impostato la gara sulla resistenza puntando sul contropiede. La tattica ha portato la vittoria che sarebbe potuta essere più sostanziosa se gli attaccanti romani non avessero buttato al vento diverse occasioni, poi rischiando, al 90º, un grosso rigore contro che avrebbe potuto, forse ingiustamente, dare un punticino all’Inter.

La sfortuna ha invece picchiato forte sul Venezia. Contro i casciavit un pareggino lo avrebbero meritato, hanno fatto tutto loro ma al termine il risultato ha arriso (0-2) al Milan.

Diversa la situazione in casa Juve. I gobbi, nonostante abbiano fatto tutta la ripresa in inferiorità numerica, hanno passeggiato contro il retrocesso Monza e ora aspettano il risultato del Bologna, che incontreranno la prossima settimana, per capire se potranno inchiodarsi all’ultimo posto per la Champions. Anche la Lazio e la Roma fanno paura ai bianconeri. Contro i biancorossi hanno vinto non per la propria forza ma per la pochezza dei brianzoli, non sarà così nei prossimi quattro incontri, dovranno sudare per vincere.

