Serie A: Inter e Roma in vetta alla classifica. Milan e Juventus deludono, il Napoli crolla a Bologna.

Giornata numero 11 del campionato di Serie A. In anteprima, come le ballerine con le calze smagliate nel dopoguerra allo Smeraldo di Milano, sono scesi in campo i Gobbi e i Casciavit.

I primi, nel tentativo di raggiungere — almeno per una notte — Inter e Roma, alle calcagna del Napoli; i rossoneri, a petto in fuori, si vedevano sicuri di un primato provvisorio in testa alla classifica. Come negli spogli elettorali quando, dalle prime schede, ti senti futuro vincitore e poi, “ops”, un rivale ti sorpassa: incazzatura solenne.

Video Genoa Fiorentina (2-2)/ Gol e highlights: Colombo luci e ombre!

Questo è successo al Milan. Alla mezz’ora si sentiva sicuro del primato come un leone, alla fine triste come… non mi viene la rima.

Il Parma ha fatto la prima parte e i dieci minuti finali in modo tremebondo, ma per il resto ha giocato più che alla pari. I diavoli, costretti a far gioco, hanno sofferto la giornata da quarantenne di Modric. I gialloblù si sono chiusi in difesa, vi sono rimasti finché il Milan ha mostrato stanchezza, poi sono partiti costringendo Maignan a essere il migliore in campo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Inter al primo posto! Diretta gol live score (9 novembre 2025)

Non si è vista alcuna brillantezza nel gioco della Juve in una gara dove le poche occasioni “quasi” da rete sono state smorzate dalla bravura dei due portieri. Il Toro si è limitato, in particolare con Casadei, a tagliare e bloccare il più pericoloso attaccante bianconero: Yildiz.

I granata non hanno rischiato molto anche perché, continuo a pensare, Vlahovic è una seconda punta e, senza un uomo d’area accanto, serve a poco. A Spalletti non mancherà il lavoro.

Come non deve mancare il pensiero al MIMIT (Ministero delle Imprese eccetera) che, improvvisamente, ha ritenuto di mettere anzitempo lo stop ai fondi che finanziano l’incentivo Transizione 5.0, necessario alle imprese per incrementare le proprie tecnologie, rimanere competitive e migliorare il rapporto con l’ambiente.

Diretta/ Inter Lazio (risultato finale 2-0): nerazzurri in vetta! (9 novembre 2025)

E le aziende che hanno già programmato l’investimento cosa debbono fare? Il ministero deve capire che non si può scherzare quando in campo c’è il rischio di perdita competitiva dell’intero sistema industriale del Paese. *Transizione 5.0* è nata male, speriamo non finisca peggio. Pare una di quelle squadre che partono per lottare per l’Europa e poi rischiano la retrocessione in Serie B.

Non rischiano di rimanere fuori dalla lotta scudetto ciucci, bauscia e la Maggica.

In questa giornata, però, il Napoli, troppo supponente, si è preso una grande inchiappettata a Bologna. Un Napoli lento, senza idee che andassero al di là di passare la palla a Lobotka e sperare.

Grande superiorità dei felsinei, presentatisi con in porta Pessina, un ganzetto di 18 anni che ha mostrato una personalità e una capacità di dirigere la difesa impensabili.

In Italia abbiamo sempre avuto grandi portieri: perché continuiamo a importare dei brocchi? Paleari a Torino e oggi Pessina hanno mostrato di non aver nulla da imparare dai loro “titolari”.

E cosa dire di Caprile, che il Napoli ha spedito a Cagliari sostituendolo con Milinkovic, il “paratore”?

All’undicesima i partenopei non hanno avuto la medesima fortuna delle giornate precedenti: Hojlund è solo un Petagna straniero e Juan Jesus mostra i propri anni; da ultimo, nessun rigorino a favore.

I rossoblù, con Pobega e Ferguson, hanno fatto ballare il centrocampo azzurro, messo allo spiedo dopo essere stato matado.

Ora anche i felsinei si sono inseriti nel *Paradise Club* della Serie A, socmel!

La Maggica ha preso a calcioni l’Udinese ed è volata in testa alla classifica. Nel primo tempo non ha particolarmente brillato. Poi un rigore-premio le ha permesso, al tramonto della prima parte di partita, di passare in vantaggio.

Lì è cominciato il dominio romano che ha permesso ai sanpietrini di ottenere una vittoria senza destare perplessità: i lupi hanno meritato di vincere e di sedere nel punto più alto del ranking.

Straordinaria la veemenza con la quale l’Inter ha iniziato lo scontro con la Lazio; forse i bauscia si ricordavano che, lo scorso campionato, il pareggio con rigorino all’ultimo minuto dei romani al Meazza aveva assicurato lo scudetto al Napoli.

Passati tre minuti, la Beneamata già conduceva con rete del Toro. Preso il vantaggio, i nerazzurri hanno controllato l’incontro, non sollecitati da pericoli, anzi buttando qualche possibilità di raddoppio.

Questo per tutto il primo tempo, durante il quale l’Inter ha giocato molto alta e, di tanto in tanto, con un pressing asfissiante.

Cominciata la ripresa, l’Inter si è buttata alla ricerca del raddoppio e l’ha ottenuto con una travolgente discesa di Dimarco: cross e rete di Bonny.

La Lazio ha cercato di reagire, colpito un palo e niente più.

L’Inter ha segnato una rete splendida con Zielinski, annullata — salcavolo perché.

Al termine dell’incontro, grande giubilo nello stadio di San Siro per la squadra dai colori del cielo e della notte, che ha raggiunto la Maggica in testa alla classifica.

E vai!