Serie A/ L’Inter e lo scudetto, infinita superiorità! Juventus e Milan in Champions

SERIE A, L’ULTIMA GIORNATA

Ultima di Serie A e grande festa del popolo bauscia. Mille spettatori a San Siro in rappresenta di tutti i tifosi della Beneamata che ottiene una vittoria trionfale. Trionfale come l’azione del Gen.F igliuolo capace di tenere sotto controllo, dopo averla organizzata, l’attività di vaccinazione italiana contro il Covid che sta dando grandi risultati. Se non faremo i pirloni potremo uscire presto da questo incubo.

Risultati Serie A, classifica/ Juventus e Milan in Champions League, beffa Napoli!

Visto lo splendido trofeo di campioni nazionali alzarsi verso il cielo nerazzurro di Milano fra giocatori che esultano, inno dell’Inter che spopola e tifosi esultanti. Conte ha saputo dare alla squadra un gioco adatto ai propri calciatori, esplosivo e incontrastabile. L’Inter ha battuto, almeno una volta, tutte le altre partecipanti alla Serie A 2020/21, proprio il segno di una infinita superiorità. La partita con l’Udinese è servita solo per permettere ai nerazzurri di completare il numero delle squadre battute quest’anno. Dopo pochi minuti i friulani erano già sotto, il resto è stato dominio interista. Una splendida giornata sportiva come, siamo sicuri, sarà quella inaugurale di EMO Milano 2021, il 4 ottobre in Fiera Milano. Ci saranno le più importanti aziende al mondo di macchine utensili, robot e automazione, tutti sarete i benvenuti.

Diretta/ Torino Benevento (risultato finale 1-1): Tello riacciuffa i granata!

Passiamo ai comprimari di Serie A in lotta nell’ammucchiata Champions. Primo tempo degli incontri decisivi per la Grande Europa alla quale già si sono qualificate Inter e Atalanta. Nessun problema a Bologna per la Juve anche se l’aiutino è arrivato: la rete di Morata puzza moltissimo di fuorigioco. Dobbiamo dire che, oltre al fatto che le gobbentruppen siano entrate in campo decise a vincere, i felsinei non hanno mostrato grande impegno, reazioni molto labili. L’impegno non appariva proibitivo e così è stato. L’Atalanta non ha fatto nulla per favorire il Milan: sempre avanti e costantemente impegnata a far gioco. Però alla prima ripartenza dei casciavit gli uomini della Dea commettono un ingenuo rigore su Theo che permette ai rossoneri di passare.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote: chance per Mandzukic dalla panca?

SERIE A: JUVENTUS E MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli non è mai apparso quello delle sue migliori giornate: attacchi sterili e concessione di pericolosi contropiedi al Verona. Alla ripresa il Napoli prima va in vantaggio e poi si fa raggiungere dal Verona rilanciando la Juve che asfalta il Bologna. Leao butta sul palo un facile colpo da ko a Bergamo. Tutto è ancora aperto anche se il Verona appare molto più in palla della Dea. Nel frattempo la Maggica rischia, perdendo a La Spezia, di rimanere esclusa anche dalla Conference League.

Nonostante il serio impegno l’Atalanta non passa anzi subisce un altro rigore, il ventesimo in questo campionato per i rossoneri; il Napoli gioca una partita fotocopia di quella del Milan col Cagliari, la Juve se la gode e, con i rossoneri, potrà la prossima stagione tentare, come al solito, il Triplete. Napoli e Lazio giocheranno in Europa League e la Roma, quando tutto pareva perso, è riuscita ad agguantare il pareggino che la porterà a giocare in Conference. È sicuro che, nella prossima stagione e con particolare riferimento alla Serie A, non potrà che migliorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA