Serie A/ Matematicamente in Europa League: lotta a quattro per due posti

Questo turno di campionato potrebbe già risolvere il nodo della qualificazione Europea alle spalle delle quattro formazioni che hanno già staccato il biglietto per la Champions League, ovvero Milan, Inter, Napoli e Juventus. L’Italia ha diritto a due posti in Europa League e le due formazioni romane, Lazio e Roma, sono al momento a quota 59 punti, coi giallorossi avvantaggiati dallo scontro diretto favorevole. Atalanta e Fiorentina inseguono a quota 56 punti.

Il che significa che con una vittoria delle formazioni capitoline negli impegni di questa terzultima giornata e con una sconfitta di Atalanta e Fiorentina, ci sarebbe già la certezza della qualificazione in Europa League di almeno una squadra. Si tratta della Roma, che vanta scontri diretti favorevoli sia rispetto all’Atalanta sia rispetto ai Viola, che sono proprio gli avversari diretti della squadra di Mourinho in questo turno di campionato. In caso di successo e di ko dell’Atalanta a La Spezia, i giallorossi archivierebbero la pratica Europa League in campionato potendo concentrarsi sulla finale di Conference League da disputare il prossimo 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord.

Serie A, matematicamente in Europa League: le possibili combinazioni

Diverso il discorso della Lazio che non potrebbe ancora festeggiare l’obiettivo, avendo al momento una differenza reti peggiore rispetto all’Atalanta e gli scontri diretti in parità. Chiaramente se i biancazzurri dovessero battere la Sampdoria in casa nel loro impegno e l’Atalanta cadere a La Spezia contemporaneamente alla Fiorentina contro la Roma, anche senza il conforto della matematica la squadra di Maurizio Sarri avrebbe in tasca l’obiettivo, con 6 punti da gestire nelle ultime due partite di campionato rispetto ai bergamaschi. Tutto tornerebbe in ballo in caso di combinazioni diverse di risultati, servirebbero in questo caso le ultime due giornate per portare a casa l’obiettivo e prendersi la qualificazione in Europa League, ma non ci potrebbe essere per nessuna squadra l’accesso matematico alla competizione. Lo scontro diretto tra Fiorentina e Roma sarà sicuramente decisivo per capire il quadro generale con maggiore chiarezza, Lazio e Atalanta sono chiamate semplicemente a non sbagliare nei rispettivi impegni, contro due squadre ancora però non sicure della salvezza, per provare a centrare la qualificazione europea entrambe per la sesta stagione consecutiva.

