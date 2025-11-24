Serie A, il punto sulla 12esima giornata: Roma da sola in vetta dopo la sconfitta dell'Inter nel derby con il Milan deciso da Pulisic

La dodicesima giornata del campionato di Serie A è “la giornata delle giornate”. C’è il derby della Madonnina con il suo fascino più che centenario; per i tifosi vale metà campionato di sfottò alla perdente, è la sfida per le più belle coreografie delle curve, una gara a sé stante che esula dalla posizione in classifica e all’interno della quale gli dei del calcio si divertono a inserire scherzi inaspettati.

Non che non ci siano state altre gare interessanti in questa giornata. Il Bologna, non più sorpresa del campionato, è andato a dominare a Udine candidandosi all’Europa importante, Gobba e Fiorentina hanno chiuso in pareggio un incontro loffio, non rimasto a reti inviolate per due tiri fortunosi e due portieri lacunosi. Vanoli, nuovo allenatore, ha immesso un po’ di grinta al gioco viola, Spalletti sta peggiorando quello della Juve.

Un’Atalanta per nulla protagonista quest’anno è stata, per un tempo, schiacciata da un pimpante Napoli che, nella ripresa, è piombato in una severa crisi fisica che, fosse stata la Dea dello scorso campionato, avrebbe rischiato di portarlo a farsi riprendere. La Maggica, a Cremona, ha fatto il suo compito. Battendo, ancor più nettamente di quanto dica il risultato, una squadra che sta rientrando nella classifica a lei adeguata, ha mostrato la capacità di variare gioco per mettere in difficoltà l’avversaria.

Contro la Cremonese ha giocato senza un centravanti fisso ma con Soulé, Baldanzi e Pellegrini che si alternavano nel cercare la posizione più avanzata, facendo “girare la testa” alla difesa avversaria. Unico merito dei produttori di torrone quello di aver difeso lo svantaggio per non finire sotterrati. Nicola, allenatore dei grigiorossi, ha capito che appena tentava di avanzare subiva reti e allora meglio stare schisci nelle vicinanze della propria porta.

Nella notte di San Siro i bauscia sono partiti arrembanti e, al secondo minuto dell’incontro, Thuram ha colpito la palla di testa con una grande torsione; solo un Maignan in splendida forma ha potuto salvare la rete dei casciavit. Primi venti minuti di possesso palla interista con pericolose azioni, in particolare sull’asse Bastoni-Dimarco, hanno fatto sobbalzare il cuore dei tifosi rossoneri. Le squadre sono partite con moduli (3-5-2) speculari, con l’Inter un poco più coraggiosa; i due davanti erano veri bomber. Il Milan, viceversa, ha costretto Pulisic e Leao ad adattarsi quali punte.

Le squadre hanno rispettato in pieno la mentalità dei loro allenatori: più votato alle verticalizzazioni Chivu, più contropedista Allegri. Comunque non si è visto alcunché di adrenalitico fino al minuto 26 quando, su calcio d’angolo battuto dal Chala, Acerbi ha fatto tremare la traversa, e al 37º allorché un altro miracolo di Maignan ha fatto sì che un tiro di Lautaro finisse sul palo. Il primo tempo è finito a reti inviolate. L’Inter avrebbe meritato qualcosa in più ma tant’è.

Si è notato un diavolo in difficoltà a servire le punte, anche per l’incapacità di Modric a liberarsi del Chala, e la Beneamata che ha sfiorato la rete con Acerbi, Thuram e Lautaro ma, se non sfrutti le occasioni, non puoi prendertela che con te stesso. Alla ripresa il cliché della gara permane quello del primo tempo: nerazzurri avanti e rossoneri in difesa sperando. E sperano bene, perché con una ripartenza, dopo dieci minuti, fanno il loro primo tiro in porta e passano in vantaggio. Cazzata di Sommer!

Arrembaggio interista ma grande spazio per le ripartenze milaniste. Gli attacchi nerazzurri sfociano in un calcio di rigore ma non è sera: il Chala lo canna per merito di Maignan, supereroe! L’Inter si spegne e il Milan si mette in tasca tre punti, non del tutto meritati ma ciò non conta. La Roma rimane sola in testa, comincia una piccola fuga.