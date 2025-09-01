Serie A: Milan ritrova la vittoria, Juve in vetta con Vlahovic, Inter cade a Udine, Dybala salva la Roma.

Alla seconda di campionato ritorna alla vittoria anche il Milan, che così rimane a soli tre punti dalle prime in classifica, Cremonese compresa. I casciavit non hanno subito reti, questa è già una notizia, anche perché il Lecce non ha saputo fare alcunché per segnare. I rossoneri hanno ancora molti punti da affinare: devono migliorare e velocizzare la manovra.

Modric ha tocchi di classe, ma è di una lentezza da leggenda e, senza Leao, non sa a chi appoggiare la palla; darla a Jimenez è come consegnarla agli avversari. Il Lecce, venduto Baschirotto alla Cremonese, balla in difesa tanto che potrebbe partecipare a Ballando con le stelle; per sua fortuna ha un buon portiere, ma se non corre ai ripari…

Come in molte altre squadre italiane si sono visti in campo alcuni stranieri da serie C; ci fosse Trump, metterebbe dazi al 100% per la loro importazione! Gare parallele quelle dei campioni d’Italia e della Maggica. I primi si sono imposti, ad un Cagliari volitivo e ben organizzato in difesa, con una rete al 95° dopo aver corso diversi rischi. Solo un lato B così pronunciato potrà permettere ai campani di biscudettarsi. De Bruyne può far coppia con Modric, a scala 40!

La Maggica ha la fortuna di avere un vero campione: Dybala. Il suo ingresso ha smorzato le velleità del Pisa. Se funzionerà per tutto il campionato, la Joya potrà portare i giallorossi in alto. A Genova lo scontro fra i rossoblù e la Gobba è partito con le squadre che correvano come fosse l’ultima partita della vita.

Scambi di posizione continui fra i giocatori, con il Genoa che manteneva un’intensità di gioco altissima, non permettendo agli juventini di ragionare. D’altra parte i bianconeri si concentravano troppo a centrocampo e la loro eccessiva vicinanza favoriva gli interventi genoani.

L’impressione era che la squadra di casa non sarebbe mai riuscita a tenere per tutta la gara il ritmo iniziale, quasi un agonismo feroce. La Juve, con il rientro di Bremer, non ha mai permesso al Genoa di creare azioni pericolose: Gatti-Bremer sono una coppia difficile da bucare. Arrivata la mezz’ora, la gara si è assestata su ritmi più umani e la maggiore tecnica e il talento dei torinesi si sono resi evidenti.

Il Genoa, giustamente, ha lasciato alla Juve il compito di fare la partita e contrastarla nella propria metà campo, ripartendo quando possibile. Bellissimi gli strappi di Thuram. La gara è proseguita con un batti (Juve) e ribatti (Genoa), finché l’unico goleador bianconero, Vlahovic, messo finalmente in campo, con una testata ha portato anche la Juve al primo posto in classifica.

Sarebbe stato più corretto un pareggio, ma così hanno stabilito gli dèi del calcio. A sera sono entrate in pista Inter e Udinese. Vi ricordate la grinta e la forza mostrate contro il Torino dai bauscia? Ecco, tutto il contrario.

L’Inter, dopo il primo quarto d’ora in cui, per merito di Lautaro, che con una finta ha messo fuori dal gioco la difesa friulana, è passata in vantaggio con Dumfries, non ha più toccato palla. Sucic mediocre e Chala, controllato a uomo, non toccavano palla. I bianconeri parevano giocare in quindici e, con un rigore provocato da Dumfries e un’azione di certo Atti, che è passato nella difesa interista come un coltello nel burro, hanno meritatamente ribaltato il risultato.

Nella ripresa la Beneamata si è buttata tutta in avanti e ha anche segnato con Dimarco, ma il Var ha annullato la rete per un millimetrico fuorigioco di Thuram. Chivu ha tentato una mossa alla Mou, quattro attaccanti in campo ma, al di là di mischie davanti alla porta bianconera, non ha prodotto alcunché. Se si può prendere una nota positiva: nel campionato vinto due stagioni fa, l’Inter, passata in vantaggio con Dumfries, si era fatta ribaltare dal Sassuolo.

Si può sperare che la storia si ripeta! Alla prossima giornata ci sarà il derby d’Italia. Se l’Inter dovesse perderlo, si comincerà a discutere l’allenatore. Speriamo non accada.