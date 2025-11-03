Serie A, il Napoli vince grazie a rigori parati e fortuna. Milan batte Roma sprecona. Juve ritrova la corsa. Tris di inseguitori.

In Serie A corre la decima giornata. Per la Beneamata c’è voluto un harakiri veronese, per il Napoli una cavolata di Morata che ha privato il Como di una meritata vittoria; la Gobba ha cominciato a vedere il “lucio”, mentre casciavit e Maggica sono partite con una paura matta di farsi male, ma dopo poco la voglia di vincere ha prevalso. Se pensiamo alla fortuna, i partenopei vinceranno il campionato.

Due rigori contro in due partite, due parate di Milinkone su telefonate dei rigoristi. Gli hanno tirato due tiri semicentrali a mezz’altezza: anche se avesse voluto sottrarsi alla parata, non avrebbe avuto sufficiente velocità per togliersi. Così il Napoli, che ha rischiato di perdere due gare, si è portato a casa quattro punti.

Più fondoschiena di così!

Solo i bauscia contendono agli azzurri la palma del maggior lato B di giornata.

Dopo una sgangherata partita, durante la quale sono passati in vantaggio al quarto d’ora con una rete spettacolare che, da sola, ha valso il biglietto della gara, hanno giocato come se avessero potuto limitarsi a rallentare il gioco e menare il torrone fino al fischio finale. Così, giocherellando, sono riusciti a rischiare la sconfitta. Solo una sfortunata autorete veneta, durante il recupero finale, ha permesso ai nerazzurri di tornare a Milano con i tre punti.

La Juve è ritornata a correre: i giocatori dovevano ingraziarsi il nuovo mister.

Però, nei dieci minuti finali, se la sono vista brutta e gli scivoloni che facevano non erano favoriti solo dai tacchetti non adatti all’erba di Cremona. (Chi volesse migliore spiegazione mi scriva in privato!).

Spalletti è sicuramente un ottimo allenatore e, sono certo, utilizzerà al meglio Vlahović che, se girasse, potrebbe riportare i bianconeri in corsa scudetto.

Come abbiamo detto, per paura di perdere, lo scontro di San Siro fra rossoneri e giallorossi è stato, in partenza, tecnicamente imbrigliato dai due allenatori. Il Milan ha impiegato almeno venti minuti prima di mettere piede in area capitolina; la Roma, che è partita più in palla, nel medesimo periodo ha creato almeno tre nitide palle gol, ma si è “rifiutata” di segnare.

Tipica squadra di Gasperini: gran possesso di palla, ma pochi risultati veri. Il Milan giocava come Allegri docet: difesa e ripartenze, sperando in qualche lancio di Modrić che permetta a Leão di sgasare. Su una di queste ripartenze Leão ha portato la palla fino all’area romana, toccandola a Pavlović per la rete del vantaggio su una Roma sprecona. Primo tiro in porta dei diavoli, subito rete; nel contempo, undici tiri della Roma, nessuna rete.

Nella ripresa il Milan è entrato deciso a chiudere l’incontro; in pochi minuti ha creato diverse occasioni, impegnato Svilar, colpito un palo ma, come era successo ai romani a inizio gara, non è mai uscita la grinta che ti aiuta a segnare e vincere. Poi le squadre si sono allungate, il ritmo di gioco è cresciuto e, in particolare i rossoneri, hanno creato occasioni da rete non sfruttate.

Una stupidaggine di Fofana ha regalato un rigore alla Roma che, però, Dybala si è fatto parare. La gara è proseguita senza particolari eventi adrenalitici. La vittoria milanista ha creato un terzetto di cani da caccia all’inseguimento della volpe azzurra vesuviana. La raggiungeranno? Per quello che si è visto in questa giornata, sicuramente sì.