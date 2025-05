La trentacinquesima giornata di Serie A è partita con due anticipi cruciali per l’assegnazione dello scudetto: il Napoli a Lecce e l’Inter a San Siro contro il Verona.

La sentenza è stata pesante per il popolo bauscia: il Napoli ha tenuto il passo, incassando tre punti contro i salentini che, nella ripresa, lo hanno costretto a subire e giocare in apnea. Era già successo la scorsa settimana a Monza: vantaggio e sofferenza fino al termine, con incasso della vittoria. I nerazzurri hanno risposto vincendo, pur mandando in campo la squadra riserve, che, se dovesse giocare tutto il campionato, non supererebbe i 50 punti.

I partenopei, salvo loro rifiuto, possono già comperare gli scudetti da cucire sulle maglie; per la Beneamata rimane il rimpianto di aver distrutto un’ottima stagione in una settimana. Rimane ai nerazzurri solo la speranza di poter accedere alla finale di Champions, ma contro il Barcellona non ti capita sempre di sorprendere la loro difesa dopo trenta secondi, costringendo gli avversari a buttarsi in avanti, fregandoli con spettacolari ripartenze.

A Milano, martedì, l’Inter non deve cambiare modulo rispetto a quanto fatto in Spagna e sperare in Dumfries e Thuram, gli insostituibili. Purtroppo mancherà Lautaro, e sarà un’assenza gravissima, perché con Taremi come sostituto l’Inter rischia di giocare in dieci.

Proprio martedì inizierà, a Fiera Milano in Rho, la mostra Lamiera 2025, specializzata nella presentazione del taglio, piegatura della lamiera e di quanto altro collegato alla necessità di piegatura dei metalli. L’indice degli ordini trimestrale emesso da Ucimu evidenzia un comparto in piena ripresa sul mercato italiano, e ciò è confermato dall’incremento di espositori e spazi occupati in Lamiera, nonché dal numero dei visitatori già registrati, che è superiore del 10% a quello della precedente edizione.

In bocca al lupo ai nerazzurri e a Lamiera per un grande successo.

Al di là della matematica, Napoli, Inter e Atalanta andranno in Champions, seguite dalla squadra che, fra Juve, Bologna, Roma e Lazio, saprà fare percorso netto nelle poche giornate che mancano a fine campionato. Gobbi e felsinei, nello scontro fra loro, si sono equivalse. I bianconeri sono riusciti a meglio imbrigliare il gioco bolognese, portandosi in vantaggio, ma la velocità dei rossoblù non poteva essere a lungo contenuta dai torinesi.

I bolognesi hanno raggiunto il pareggio e rischiato la vittoria. La Lazio ha vinto con l’Empoli che, oramai, sta raggiungendo il Monza in Serie B, e la Maggica si è mangiata la Fiorentina, seppur con grandi interventi di Svilar. Da tutto è tagliato fuori il Milan. I casciavit, infatti, debbono sperare di battere il Bologna nella finale di Coppa Italia per potersi aggrappare all’Europa del giovedì sera, altrimenti… tele e pantofole.