SERIE A, NUOVO PROTOCOLLO ANTI-COVID/ La Lega promette battaglia contro le Asl

Il campionato di Serie A andrà avanti, seguendo probabilmente un nuovo protocollo anti-Covid, con il Consiglio di Lega di Serie A, riunitosi nella serata di mercoledì 5 gennaio, che promette battaglia legale contro le decisioni delle Asl. La Lega infatti ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso, rispondendo ai provvedimenti che, per il turno di ripresa del campionato del 6 gennaio, hanno portato al rinvio di Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter.

Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: Ibrahimovic sarà titolare?

Nelle prossime ore, inoltre, verrà messo a punto un nuovo protocollo in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l’obbligo di giocare, anche pescando dalla Primavera, e senza un’indisponibilità superiore a questi termini le squadre perderanno 0-3 a tavolino le sfide in cui non si presenteranno un campo.

Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote: Spalletti in emergenza

LA LEGA NON CONFERMA RINVII PER SQUADRE BLOCCATE DALLE ASL

In ogni caso dalla riunione straordinaria in videochiamata della Lega Serie A è emersa la decisione di non rinviare ufficialmente nessuna delle partite previste per il turno dell’Epifania. I quattro match che non si disputeranno per il blocco di Udinese, Torino, Salernitana e Bologna da parte delle Asl vedranno le squadre avversarie avere in prima istanza lo 0-3 a tavolino a proprio favore, anche se come avvenuto lo scorso anno nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino, i ricorsi porteranno ai recuperi dei match.

Le squadre non bloccate dalle Asl quindi si presenteranno in campo, aspetteranno 45′ e l’arbitro poi decreterà la fine del match, decretando la sconfitta a tavolino per la squadra che non si è presentata. Juventus-Napoli invece, in bilico fino all’ultimo, si dovrebbe giocare con la Asl che ha bloccato solo i giocatori Zielinski, Lobotka e Rrahmani, con i partenopei dunque in piena emergenza.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 20^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA